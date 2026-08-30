O Real Madrid não tomou conhecimento do Málaga na tarde deste domingo, no Santiago Bernabéu. Em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Espanhol 2026/27, a equipe comandada por José Mourinho construiu uma goleada avassaladora ainda na etapa inicial. Com um ritmo intenso e eficiência no ataque, os donos da casa garantiram mais três pontos e mantiveram o aproveitamento de 100% na competição.

Blitz merengue define o rumo do jogo

Desde o apito inicial, o Real Madrid impôs uma marcação sob pressão que sufocou a saída de bola do Málaga. A superioridade se transformou em vantagem no placar aos 18 minutos, quando Bellingham costurou a defesa adversária, cortou dois marcadores e bateu cruzado para abrir o marcador. O gol desestabilizou os visitantes, e o time merengue não perdoou. Aos 25, após passe de Brahim Díaz, Mbappé parou no goleiro Herrero, mas o próprio Bellingham apareceu no rebote para ampliar de cabeça.

Sem dar respiro, a equipe da casa transformou a vitória em goleada apenas quatro minutos depois. Alexander-Arnold, em grande tarde nos apoios ofensivos, cruzou na medida pela direita para Mbappé emendar um belo voleio, anotando o quarto gol dele nesse início de LaLiga e coroando um primeiro tempo perfeito dos mandantes.

Controle, trave e VAR no segundo tempo

Com a larga vantagem construída, o Real Madrid voltou do intervalo cadenciando o ritmo, mas sem deixar de ser perigoso. Bellingham quase anotou um hat-trick aos 8 minutos da etapa final, ao soltar uma bomba de perna canhota que explodiu na trave. O Málaga, buscando uma sobrevida, tentou explorar os espaços e chegou a assustar com finalizações de Juan Cruz e Larrubia, parando em boas intervenções de Courtois.

O momento de maior tensão para os donos da casa ocorreu aos 39 minutos, quando o árbitro assinalou pênalti para o Málaga após a bola bater no braço de Diomandé. No entanto, após revisão no monitor do VAR, a penalidade foi anulada, pois o toque ocorreu após um desvio na cabeça do zagueiro Rudiger.

Tiro de misericórdia no apagar das luzes

Nos acréscimos, quando o ritmo já indicava o fim das ações, o Real Madrid encontrou espaço para mais um golpe. Aos 45 minutos, Vini Jr recebeu na área, fintou a marcação e rolou para trás. O jovem Arda Guler, que havia acabado de entrar, finalizou com precisão para dar números finais à goleada no Bernabéu.

Com o resultado, o Real Madrid segue invicto e no topo da tabela do Campeonato Espanhol, confirmando seu favoritismo neste início de temporada. Já o Málaga amarga mais um revés e continua sua busca pela primeira vitória na competição, precisando juntar os cacos para a próxima rodada.