Filha do ídolo do Real Madrid, Luka Modric, Ema é a mais nova jogadora da base do clube merengue. Com apenas 13 anos de idade, a atleta integra o time Cadete (sub-16). A jovem, inclusive, já participa dos treinos de sua equipe, segundo o jornal AS, da Espanha.

Ema Modric se junta ao Real após passagem de destaque na base do Milan, clube onde seu pai está jogando. Por lá, a jogadora conquistou a Copa Garino com o time sub-13 dos Rossoneri. Foi ela quem marcou o gol que garantiu a classificação da equipe para a semifinal.

Antes do Milan, porém, Ema já vestia branco, ou melhor, branco e rosa. Quando era mais nova, Ema fez parte da academia de jovens do Madrid Club de Fútbol Femenino (Madrid CFF), onde jogou por lá até o nível Alevín. A jovem porém, não pôde iniciar sua trajetória no Real na época, pois o clube só tem base para mulheres a partir do nível Cadete, conforme relembra o jornal AS.

Filhas de ídolos e ex-jogadores na base do Real

A chegada de Ema é um movimento que o Real vem fazendo nos últimos anos com filhas de ex-jogadores, apesar de Luka ainda atuar. María González, por exemplo, filha do ídolo merengue Raúl González, está na equipe Juvenil do clube. Manuela da Silva, filha do também ídolo Roberto Carlos, atuou na categoria Cadete.

Atletas que sequer passaram pelo Real, contudo, também têm filhas que atuam nas categorias de base do clube. Bibiana Casquero, filha de Javier Casquero (ex-Sevilla e Getafe), e Dolo Delgado, filha de Matías Delgado (ex-Besiktas), são atletas da base do time espanhol.