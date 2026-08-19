José Mourinho, agora treinador do Real Madrid, abriu o jogo sobre a ida de Rodri ao Barcelona. Em entrevista ao programa El Chiringuito, o português comentou sobre o acerto do volante com o clube catalão, que o anunciou na última terça-feira, 18.

“Não, não me falta o Rodri. Temos soluções, temos qualidade e temos jogadores, jogadores que você pode olhar e julgar com base no que fazem. Eu também gosto de pensar que tenho a capacidade de melhorar os jogadores, e que um jogador que é de um jeito hoje pode se tornar um jogador diferente e melhor amanhã. Temos um grande elenco”, disse Mourinho.

Durante a entrevista, o português revelou que conversou com Rodri em algumas oportunidades para tentar contratá-lo. O atleta, contudo, teve “dúvidas” em se transferir ao clube merengue, o que também gerou questionamentos no técnico do Real.

“Conversei algumas vezes (com Rodri). O Real Madrid fez uma oferta muito boa para ele. Acredito que a relação entre o Real Madrid e o Manchester City é muito boa. O clube entrou em contato com o Rodri e lhe fez uma oferta significativa. O Rodri teve dúvidas, ele hesitou. O que eu acho que aconteceu, e aqui falo por mim, é que as dúvidas do Rodri acabaram gerando dúvidas em mim também”, comentou.

“Ele é um jogador extraordinário e foi muito profissional conosco, não há nada de negativo a dizer. Mas acredito que o Real Madrid está em um patamar onde não pode ter jogadores que hesitam. Você faz contato e o jogador pergunta: “Quando preciso ir?” Essa é a ideia geral. Mas ele foi muito profissional conosco e desejo-lhe o melhor, mas não tão bem assim, obviamente, mas desejo-lhe o melhor”, finalizou.

Até o momento, o Real Madrid contratou seis jogadores: Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Bernardo Silva, Yan Diomande e Carlos Espí. A estreia oficial do clube merengue na temporada será neste sábado, 22, contra o Espanyol, por LaLiga.