O treinador Rúben Amorim, que foi demitido pelo Manchester United em janeiro deste ano, é o nome mais cotado para assumir o comando técnico do Benfica. De acordo com informações da FourFourTwo, o profissional, que tem ligação histórica e vitoriosa com o rival Sporting CP, é uma das principais alternativas em caso de saída de José Mourinho.

O dilema da rivalidade: Sporting vs. Benfica

A possível contratação é considerada controversa pela forte identificação recente de Amorim com os Leões. Embora tenha atuado como jogador pelo Benfica por quase uma década, foi no clube de Alvalade que ele se consolidou como treinador de elite, encerrando um jejum de 19 anos sem títulos nacionais e conquistando dois campeonatos para o Sporting.

Para os “adeptos”, a mudança representa um movimento audacioso. Enquanto a diretoria do Benfica busca um técnico com conhecimento profundo do mercado local para reestruturar a equipe, parte da torcida questiona a lealdade esportiva do profissional após o sucesso histórico no maior rival da capital.

Desempenho na Premier League e saída do Manchester United

A rescisão de Amorim no Old Trafford ocorre após uma temporada de resultados irregulares na Inglaterra. O treinador deixa o Manchester United com estatísticas que refletem as dificuldades enfrentadas no projeto britânico: