O Santa Clara recebe o Gil Vicente neste sábado (21), às 15h (de Brasília) — 18h no horário local —, no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada. A partida é válida pela 27ª rodada do Campeonato Português 2025/26 e coloca frente a frente duas equipes com ambições distintas na reta final da competição.

Santa Clara em busca de respiro

Atualmente na 14ª colocação com 25 pontos, o time da casa trava uma luta direta para se afastar da zona de rebaixamento. Apesar da campanha irregular no geral, a equipe açoriana mostra resiliência. Nos últimos cinco jogos pelo torneio, somou duas vitórias, dois empates e uma derrota. Jogar sob seus domínios no arquipélago é o grande trunfo para conquistar três pontos vitais e ganhar fôlego na tabela, mantendo distância do Z-3.

Gil Vicente tenta retomar a consistência

Do outro lado, os visitantes ocupam a 5ª posição, somando 42 pontos. O cenário, que parecia tranquilo na busca por vagas em competições europeias, ganhou contornos de tensão nas rodadas recentes. A equipe amarga uma sequência instável, registrando uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco compromissos. A viagem aos Açores representa uma oportunidade crucial para reencontrar o bom futebol e consolidar seu lugar no pelotão de elite do torneio, visando a classificação para a UEFA Conference League.

Onde assistir e expectativas para o duelo

A urgência dos mandantes contra a necessidade de recuperação dos visitantes promete um jogo disputado do primeiro ao último minuto. Para o Santa Clara, a situação exige atenção: a equipe tenta criar uma margem de segurança em relação ao 16º colocado, que disputa o playoff de descenso. Já o Gil Vicente precisa provar que a recente queda de rendimento foi temporária para segurar a cobiçada vaga continental até o fim da temporada.

Os torcedores poderão acompanhar a partida através do Disney+ no Brasil. Em Portugal, a transmissão confirmada é da SportTV 1, com exibição internacional também prevista por plataformas como beIN SPORTS e FuboTV.