A bola vai rolar na Ilha da Madeira para um confronto de opostos na tabela de classificação. Neste sábado, 28, o Nacional da Madeira recebe o Braga no Estádio da Madeira, em Funchal, em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Português 2025/26. O duelo, marcado para as 15h (de Brasília), coloca frente a frente uma equipe que sonha com a Liga dos Campeões e outra que precisa pontuar para evitar o drama do rebaixamento.

Nacional busca respiro na tabela

O cenário para o Nacional da Madeira exige atenção máxima. Ocupando a 14ª colocação com 21 pontos, a equipe da casa flerta perigosamente com a zona de rebaixamento. A campanha reflete a instabilidade do time: são apenas cinco vitórias, seis empates e 12 derrotas até o momento.

O retrospecto recente evidencia a dificuldade da equipe em engatar uma sequência positiva, alternando tropeços que impedem uma ascensão segura na competição. Jogando em seus domínios, o Nacional sabe que somar pontos contra um dos grandes do campeonato pode ser o combustível moral necessário para a reta final da temporada.

Braga mira o topo com campanha sólida

Do outro lado, o Braga chega à Madeira vivendo um momento muito mais confortável. Estacionado na 4ª posição com 42 pontos, o time visitante consolidou-se como uma das forças da liga, somando 12 vitórias, seis empates e cinco derrotas.

A fase recente mostra competitividade: nos últimos cinco jogos pela Liga, a equipe obteve quatro vitórias e uma derrota. O objetivo é claro: vencer fora de casa para pressionar os rivais diretos e garantir, no mínimo, sua vaga nas competições continentais.

Onde assistir ao jogo

Para os torcedores que desejam acompanhar este duelo decisivo, as opções de transmissão são variadas. No Brasil, a partida terá transmissão oficial gratuita com imagens pelo canal da ESPN Brasil no YouTube, além de estar disponível no serviço de streaming Disney+.