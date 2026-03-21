À medida que o Campeonato Português se aproxima de sua reta final, o duelo entre Benfica e Vitória de Guimarães ganha contornos decisivos. As equipes se enfrentam neste sábado (21), às 18h00 (horário de Lisboa), no Estádio da Luz, em partida válida pela 27ª rodada da temporada 2025/26.

Para os donos da casa, o confronto é crucial na acirrada disputa pelo título. Empatado em pontos com o vice-líder Sporting e buscando diminuir a distância para o líder Porto, qualquer resultado que não seja a vitória pode afastar as chances de título. A condição de único time invicto na competição aumenta a expectativa da torcida por mais uma performance dominante.

Benfica: a força da invencibilidade

Ocupando a terceira colocação com 62 pontos, os Encarnados fazem uma campanha irretocável no quesito resiliência: são 18 vitórias e oito empates, sem nenhuma derrota até aqui. A equipe vem embalada por uma sequência quase perfeita nos últimos cinco jogos, somando quatro triunfos e apenas um empate. Jogando diante de sua apaixonada torcida, o objetivo é claro: somar mais três pontos para continuar a perseguição implacável aos líderes.

Vitória de Guimarães: em busca de reabilitação

Do outro lado, a situação é de busca por estabilidade. O Vitória de Guimarães ocupa a 9ª posição na tabela, com 32 pontos conquistados através de nove vitórias, cinco empates e 12 derrotas. A forma recente da equipe preocupa, já que nos últimos cinco compromissos amargou três derrotas, um empate e apenas uma vitória.

Embora não corra riscos iminentes de rebaixamento, um triunfo contra um gigante fora de casa seria um grande impulso moral, solidificando sua posição na metade superior da classificação. Para surpreender o anfitrião, o time precisará de uma atuação taticamente perfeita, explorando os contra-ataques.

Onde assistir a Benfica x Vitória de Guimarães

Com o campeonato entrando em sua reta decisiva, cada ponto é fundamental. Os torcedores poderão acompanhar este grande duelo através de diversas plataformas. No Brasil, a transmissão fica por conta da ESPN e do serviço de streaming Disney+. Em Portugal e para o público internacional, o jogo será exibido pela Benfica TV (BTV).