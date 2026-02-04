Modelo Rayan: times europeus que mais investem em promessas

Modelo Rayan: os times europeus que mais investem em promessas Clubes que não conseguem competir economicamente com os gigantes do continente têm que abusar da criatividade na hora de contratar Por Diogo Castro e Luís Henrique Costa 14 min de leitura 04/02/2026 • 06:00

Rayan, ex-Vasco, faz seus primeiros jogos com o Bornemouth – Reprodução/Instagram

Já na janela de dezembro e janeiro, foi a vez de outra joia dar adeus ao Bournemouth. Antoine Semenyo foi vendido ao Manchester City por 72 milhões de euros (cerca de R$ 475 milhões), maior venda da história dos Cherries. Outros nomes, como Solanke e Aké, também se destacaram pelo clube do litoral sul da Inglaterra.

Top-3 maiores vendas

Antoine Semenyo (ao Manchester City) – 72 milhões de euros Dominic Solanke (ao Tottenham) – 64,3 milhões de euros Ilya Zabarnyi (ao PSG) – 63 milhões de euros

Brighton

Depois de voltar à primeira divisão inglesa em 2017, o Brighton mudou o seu modelo de negócios e passou a apostar em jovens promessas de outras ligas. Fazendo contratações baratas, o clube conseguiu lucrar com grandes valores com as vendas. Caicedo, Cucurella, João Pedro e Robert Sanchéz são nomes que hoje são titulares do Chelsea e renderam 268 milhões de euros (mais de R$ 1,6 bilhão) aos cofres do clube do sul da Inglaterra.

Só Caicedo, contratado pelo clube em 2021 do Independiente Del Valle, por apenas 5 milhões de euros, foi vendido por 116 milhões de euros. O lucro total do negócio foi de 111 milhões de euros.

Mac Allister no Liverpool, Ben White e Trossard no Arsenal, Bissouma no Tottenham, todos se destacaram no Brighton antes de subir de patamar e serem contratados por clubes do Big Six inglês.

Top-3 maiores vendas

Moisés Caicedo (ao Chelsea) – 116 milhões de euros Marc Cucurella (ao Chelsea) – 65,3 milhões de euros João Pedro (ao Chelsea) – 63,7 milhões de euros

Rennes

A equipe francesa realizou a maior venda de sua história na última segunda-feira, 2. O Rennes vendeu o jovem francês Jérémy Jacquet por cerca de 64 milhões de euros (aproximadamente R$ 432 milhões) ao Liverpool. O zagueiro, porém, só será liberado para reforçar o time inglês no final desta temporada, com o qual terá contrato até junho de 2031.

Além de Jacquet, outros grandes nomes do futebol mundial se destacaram no Rennes. Jogadores com passagens mais recentes, como Jéremy Doku, hoje no Manchester City, e Désire Doué, hoje no PSG, jogaram no clube francês. Outros atletas, porém, defenderam os Rennes há mais tempo, como Ousmane Dembélé, ponta do PSG, e o brasileiro Raphinha, ponta do Barcelona.

Top-3 maiores vendas

Jéremy Jacquet (ao Liverpool) – 63,6 milhões de euros Jéremy Doku (ao Manchester City) – 60 milhões de euros Désiré Doué (ao PSG) – 50 milhões de euros

Lille

Há alguns anos a Ligue 1 tem sido uma das ligas que mais revela jogadores para o futebol europeu. Um dos clubes expoentes na arte de criar bons jogadores é o Lille. Eden Hazard, lenda do Chelsea, Victor Osihmen, destaque da Nigéria, e Gabriel Magalhães, xerife da zaga do Arsenal, todos surgiram no clube francês.

Nicolás Pépé, 80 milhões de euros, Yoro, 62 milhões, Rafael Leão, 49,5 milhões e Chevalier, 40 milhões, são outros atletas que não eram conhecidos antes de passarem pelo Lille e foram vendidos por altas cifras. Com essa política de contratações, o Lille conseguiu quebrar a hegemonia do PSG na França, em 2021, ao ganhar o campeonato francês depois de 10 anos.

Top-3 maiores vendas

Nicolas Pépé (ao Arsenal) – 80 milhões de euros Victor Osimhen (ao Napoli) – 78,9 milhões de euros Leny Yoro (ao Manchester United) – 62 milhões de euros

Frankfurt

Na janela de transferências do meio do ano passado, o clube alemão realizou uma das maiores vendas de sua história. O atacante Hugo Ekitiké foi vendido ao Liverpool, da Inglaterra, por 95 milhões de euros (cerca de R$ 616 milhões), Com a venda do francês, o Frankfurt chegou a R$ 2,5 bilhões em vendas de centroavantes nos últimos seis anos.

O Frankfurt segue um modelo claro com jovens promissores: apostam neles, dão espaço e visibilidade, e vendem-os quando atingem o auge. Além de Ekitiké, outros centroavantes foram vendidos pelo time alemão nos últimos anos, como Omar Marmoush, ao Manchester City, e Randal Kolo Muani, ao PSG.

As vendas de centroavantes, porém, não são as únicas de destaque no Frankfurt. O zagueiro equatoriano William Pacho, por exemplo, foi vendido ao PSG por 45 milhões de euros (cerca de R$ 276 milhões) em agosto de 2024. Além dele, em julho de 2015, o veterano goleiro Kevin Trapp também foi vendido ao PSG por 9,5 milhões de euros (cerca de R$ 34 milhões na cotação da época).

Top-3 maiores vendas

Randal Kolo Muani (ao PSG) e Hugo Ekitiké (ao Liverpool) – 95 milhões de euros Omar Marmoush (ao Manchester City) – 75 milhões de euros Luka Jović (ao Real Madrid) – 63 milhões de euros

Ajax

Historicamente um time que revela grandes jogadores para o futebol mundial como Cruyff, Rijkaard e Bergkamp, o Ajax moldou a sua identidade como um clube formador. Mais recentemente, um grande time da equipe holandesa se destacou no continente, com a campanha de semifinalista na Champions League 2018/2019. Dessa geração saíram Frenkie de Jong, de Ligt e Ziyech; todos foram para grandes clubes europeus depois (Barcelona, Juventus e Chelsea, respectivamente).

Não foi apenas com esses jogadores que o Ajax lucrou nos últimos anos. Depois do último auge recente do time holandês, Kudus foi para o Tottenham e rendeu 43 milhões de euros, Lisandro Martínez e Antony, venda mais cara da história do clube, renderam 57 milhões e 95 milhões de euros, respectivamente, quando foram ao Manchester United.

Top-3 maiores vendas

Antony (ao Manchester United) – 95 milhões de euros Frenkie de Jong (ao Barcelona) – 86 milhões de euros Matthijs de Ligt (a Juventus) – 85,5 milhões de euros

Porto

Porto, uma das principais portas de entrada dos jovens sul-americanos na Europa. Éder Militão, por exemplo, é um desses jogadores. Sua saída para o Real Madrid, inclusive, é uma das mais caras até hoje na história dos Dragões: 50 milhões de euros (cerca de R$ 215 milhões). Outros brasileiros, como Hulk e Evanilson, também já passaram por lá.

O recorde de venda mais cara, porém, não é de nenhum deles. A maior venda da história do Porto é dividida entre dois jogadores: o luso-brasileiro Otávio, vendido ao Al-Nassr em agosto de 2023, e Nico González, vendido ao Manchester City em fevereiro do ano passado. Ambos foram vendidos por 60 milhões de euros.

Além deles, outros nomes também se destacaram no Porto e renderam uma boa quantia aos cofres do clube. O ponta Luis Díaz foi vendido ao Liverpool por 49 milhões de euros (cerca de R$ 250 milhões) em janeiro de 2022. Além dele, o também colombiano James Rodríguez foi vendido ao Monaco com 45 milhões de euros (cerca de R$ 131 milhões na cotação da época) em julho de 2013.

Top-3 maiores vendas

Otávio (ao Al-Nassr) e Nico González (ao Manchester City) – 60 milhões de euros Éder Militão (ao Real Madrid) e Galeno (ao Al-Ahli) – 50 milhões de euros Luis Díaz (ao Liverpool) – 49 milhões de euros

Benfica

O clube com mais vendas significativas nos últimos anos, o Benfica nos últimos sete anos ganhou, desde 2017, aproximadamente 700 milhões de euros. A maior transferência foi do atacante João Félix, que na época despontava como uma das maiores promessas do futebol mundial, vendido ao Atlético de Madrid por 127 milhões de euros.

Enzo Fernández, que se transferiu para o Chelsea em 2022, se tornou o jogador mais caro de sua posição, ao ser vendido por 121 milhões de euros. Outros nomes formados na base do clube, como Rúben Dias, João Neves e Gonçalo Ramos, renderam 200 milhões de euros.

A busca por nomes sul-americanos para serem revendidos também é uma estratégia bem-sucedida dos Encarnados. Darwin Nuñez, Marcos Leonardo e Ederson estão presentes no top 10 de maiores vendas do clube.

Top-3 maiores vendas

João Félix (ao Atlético de Madrid) – 127,2 milhões de euros Enzo Fernández (ao Chelsea) – 121 milhões de euros Darwin Núñez (ao Liverpool) – 85 milhões de euros

Monaco

Em um dos elencos mais marcantes de sua história e semifinalista da Champions de 2017, surgia uma estrela: Kylian Mbappé. Astro do Real Madrid, Mbappé é a venda mais cara da história do Monaco: 180 milhões de euros (cerca de R$ 670 milhões na época) pagos pelo PSG. A transferência é a segunda mais cara da história, atrás apenas de Neymar, que custou 222 milhões de euros ao PSG.

Assim como o rival Rennes, o Monaco também é conhecido por ser um clube formador, que desenvolve os talentos e vende-os por altos valores depois. Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva, Fabinho e James Rodríguez são outros nomes que também se destacaram por lá.

Top-3 maiores vendas

Kylian Mbappé (ao PSG) – 180 milhões de euros Aurélien Tchouaméni (ao Real Madrid) – 80 milhões de euros James Rodríguez (ao Real Madrid) – 75 milhões de euros

Dortmund

O Borussia Dortmund pode se gabar de ser um time que contrata uma jovem promessa, a lapida e a transforma em um craque. Haaland talvez seja o exemplo mais claro da estratégia de mercado do clube alemão. O norueguês era um garoto promissor no RB Salzburg e no Dortmund se tornou uma máquina de gols que quebra recordes atrás de recordes. Uma multa rescisória de 60 milhões de euros fez com que ele saísse barato para o Manchester City e impediu um lucro maior para a equipe alemã.

Bola de Ouro de 2025, Ousmane Dembélé foi contratado pelo Dortmund do Rennes por 15 milhões de euros e vendido ao Barcelona por quase 150 milhões. Bellingham foi comprado por um valor considerado alto, de 30 milhões de euros, para um jogador vindo da segunda divisão inglesa. Depois do tempo na Alemanha, o meia custou 127 milhões de euros ao Real Madrid.

Jadon Sancho, Chrsitian Pulisic, Aubameyang e Gittens são alguns outros nomes promissores que surgiram no Borussia Dortmund e depois foram contratados por grandes equipes da Europa.

Top-3 maiores vendas