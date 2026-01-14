O Ajax anunciou nesta terça-feira, 14, a contratação de Maximilian Ibrahimovic, filho do ex-jogador e ídolo sueco. O negócio é válido por empréstimo de um ano com cláusula por opção de compra. O atacante de 19 anos é mais um que tenta seguir os passos do pai. Além dele, PLACAR lista abaixo outros jovens filhos de ex-craques que buscam ganhar espaço no futebol europeu.

Maximilian não é o único filho de Ibrahimovic tentando a carreira de jogador. O sueco também conta com Vincent nas categorias de base do Milan, clube inclusive que estava Maxi antes da transferência ao Ajax – clube holandês que Zlatan brilhou no começo da carreira.

Outro filho de craque que vive momento de destaque é Luca Zidane, filho do francês Zinedine. No entanto, ao contrário do pai, Luca tenta a carreira como goleiro. O jovem escolheu defender a camisa da Argélia e foi titular incontestável na última Copa Africana de Nações.

A lista também conta com a família Maldini, os brasileiros Enzo Alves e Isago Silva, filhos respectivamente de Marcelo (ex-Real Madrid) e Thiago Silva (atualmente no Porto), além de Luca Celico, filho de Kaká, e João Mendes, filho de Ronaldinho Gaúcho.

Confira abaixo os jogadores filhos de ex-craques:

Maximilian Ibrahimovic (19 anos)

Pai: Zlatan Ibrahimovic

Posição: Atacante

Clube: Ajax (contrato de empréstimo)

Luca Zidane (27 anos)

Pai: Zinedine Zidane

Posição: Goleiro

Clube: Granada (Espanha)