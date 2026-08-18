O Barcelona anunciou a contratação de Rodri, eleito o melhor jogador da Copa do Mundo 2026, nesta terça, 18. O negócio pelo ex-Manchester City gira em torno de 76,5 milhões de euros (cerca de R$ 462 milhões, na cotação atual).

Com contrato até 2030, o jogador foi apresentado com um vídeo que utiliza a temática do metrônomo, objeto responsável por marcar o tempo e a velocidade de uma música, em alusão ao que o volante faz no meio-campo.

A carreira de Rodri

Rodri teve a iniciação futebolística na base do Atlético de Madrid, mas estreou profissionalmente pelo Villarreal, em 2015. Três anos depois, retornou ao time madrilenho sob o comando de Diego Simeone, onde evoluiu em força física e nos desarmes.

Contratado pelo Manchester City em 2019, virou o “motor” do meio-campo da equipe de Pep Guardiola, sendo o herói da conquista da Champions League 2022–23, ao marcar o gol da vitória sobre a Inter de Milão. Também conquistou quatro títulos seguidos da Premier League e foi eleito Bola de Ouro em 2024.

Pela seleção da Espanha, liderou a equipe na conquista da Eurocopa 2024, como melhor jogador do torneio — feito que repetiria no bicampeonato da Fúria na Copa do Mundo de 2026.