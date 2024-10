Bola de Ouro: siga AO VIVO a premiação de melhor do mundo

A cerimônia da Bola de Ouro 2024 acontece a partir das 16h (de Brasília) desta segunda-feira, 28, em evento no Théâtre du Châtelet, em Paris, na França. A premiação da revista France Football que define o melhor jogador do mundo da última temporada também condecora outras categorias e o futebol feminino, e tem um peso diferente do Fifa Awards, realizada pela maior entidade do futebol.

Essa será a 68ª edição do prêmio, que contará com júri formado por jornalistas especializados dos 100 países que ocupam as primeiras posições no ranking da Fifa. Cada um deles seleciona três jogadores, em ordem, para a confecção da lista final de 30 divulgada no último dia 4 de setembro.

Entre os homens, o atacante Vinicius Júnior, do Real Madrid, é o único representante do país, mas estará ausente por já ter sido avisado do resultado, segundo a imprensa europeia. O também atacante Savinho, do Manchester City, concorre ao prêmio Kopa, entregue ao melhor jogador jovem.

O evento considera o desempenho dos jogadores durante a temporada europeia, abrangendo o período do segundo semestre de 2023 ao primeiro semestre de 2024. Além das competições locais, os torneios internacionais de seleções, como a Eurocopa e a Copa América, também entram na avaliação.

Siga AO VIVO:

15h40 – Grande favorito: Rodri, do Manchester City, virou o grande favorito ao Bola de Ouro com a ausência da delegação do Real Madrid. O meio-campo chegou de muletas ao Théâtre du Châtelet.

Rodri, en muletas. Un tío sin redes sociales Ahí le tienes #BallonDor pic.twitter.com/5MFavzHE0k — Víctor Navarro (@victor_nahe) October 28, 2024

15h43 – A decisão foi publicada pelo jornal Marca. Segundo a publicação, estava previsto que o avião reservado para o Real sairia do aeroporto de Barajas às 15 horas (local), mas o voo foi cancelado e todos permanceram no centro de treinamento de Valdebebas. “Uma supresa descomunal que faz entender que o Real tem uma informação privilegiada que Vini não será eleito como melhor jogador de futebol do mundo”, diz o texto.

15h46 – Em comunicado à AFP, o clube espanhol se pronunciou sobre: “se dizem que os critérios para o prêmio não declararam Vinicius como o vencedor e sim outro, então os mesmos critérios deveriam declarar Carvajal. Como esse não foi o caso, fica claro que a Bola de Ouro e a Uefa não respeitam o Real Madrid. O Real Madrid não estará onde não for respeitado”.

