Personalidades protestam contra derrota de Vini Jr no Bola de Ouro

O prêmio de Bola de Ouro, dado pela France Football ao melhor jogador da temporada, uniu personalidades ao redor do mundo. Ex e atuais jogadores e cantores protestaram nesta segunda-feira, 28, contra a vitória de Rodri e derrota de Vini Jr.

Dentre aqueles que se manifestaram, a Rainha Marta, histórica jogadora da seleção brasileira feminina, e Ludmila, atual atacante do Brasil, postaram manifestações a respeito do Real Madrid.

Marta publicou um vídeo em seu Instagram em que critica a não escolha de Vinicius Jr e questiona “que Bola de Ouro é essa?”

Já a atacante do Chicago Red Stars, dos Estados Unidos, usou o X para deixar a letra da música “A vida é um desafio”, do Racionais, que diz “filho, por você ser preto, você tem que ser duas vezes melhor”.

Rayssa Leal, skatista e bimedalhista olímpica pelo Brasil, também se manifestou e disse, em vídeo, “não quero acreditar nessa história”, se referindo ao Real Madrid não ter ido para Paris já que a Bola de Ouro não será entregue para o atacante brasileiro.

Além das atletas, o músico MC Maneirinho também se manifestou nas redes sociais, dizendo que a Bola de Ouro não ir para Vini Jr demonstra a “mentalidade de quem tem medo da nossa presença”.

Nos comentários da publicação, diversas personalidades concordaram com o artista. Marcelo Falcão, músico e produtor musical, afirmou que MC Maneirinho “escreveu tudo”. MC Rebecca também concordou com Maneirinho.

Na premiação da Bola de Ouro, em Paris, o influenciador Luva de Pedreiro mostrou uma camiseta da seleção brasileira com o número e nome de Vinicius Jr estampado. Em conversa com I Show Speed, criador de conteúdo inglês, o brasileiro disse “Vini é o melhor do mundo e pronto”.

O zagueiro Éder Militão apoiou o colega assim que o evento terminou: “Você é o melhor e ninguém pode tirar isso de você! É o melhor!”

Você é o melhor e ninguém pode tirar isso de você! É o melhor! 🤍🥇 @vinijr

You are the best and no one can take that away from you! The Best! 🤍🥇 pic.twitter.com/hOjpxU9NRR

— Éder Militão (@edermilitao) October 28, 2024