Jornal crava que Vini Jr. não ganhará a Bola de Ouro e nem irá à festa

Vini Jr. não ganhará o Bola de Ouro nesta segunda-feira, 28, tampouco irá à cerimônia da France Football, em Paris. O Real Madrid cancelou a viagem de toda a sua delegação para França e, com isso, abriu margem para o favoritismo de Rodri, do Manchester City. A informação foi publicada pelo jornal Marca.

Publicidade

Segundo a publicação, estava previsto que o avião reservado para o Real sairia do aeroporto de Barajas às 15 horas (local), mas o voo foi cancelado e todos permanceram no centro de treinamento de Valdebebas. “Uma supresa descomunal que faz entender que o Real tem uma informação privilegiada que Vini não será eleito como melhor jogador de futebol do mundo”, diz o texto.

‎Siga o canal PLACAR no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias

Principais Concorrentes à Bola de Ouro 2024

A seleção de indicados para a Bola de Ouro inclui uma série de talentos de destaque no futebol internacional. Entre eles estão Jude Bellingham, do Real Madrid, e Erling Haaland, do Manchester City. Todos apresentaram performances notáveis ao longo da temporada, tornando a decisão bastante disputada.

Publicidade

Rodri teve uma temporada excepcional com o Manchester City, conquistando a Premier League e o Mundial de Clubes, além de brilhar na Eurocopa. Vinicius Junior também teve um excelente desempenho no Real Madrid, sendo peça fundamental nas conquistas do Campeonato Espanhol e da Champions League.

Critérios para a Seleção dos Vencedores

A escolha dos ganhadores da Bola de Ouro é baseada em vários critérios, como a performance individual do jogador, suas contribuições para o sucesso da equipe e a consistência ao longo da temporada. Além disso, o impacto do jogador fora dos campos, incluindo representatividade e influência, também é considerado.

Cada jogador traz consigo uma história única. Rodri, por exemplo, é reconhecido pela sua capacidade de ditar o ritmo do jogo e sua visão tática, enquanto Vini Jr. se destaca por sua velocidade e precisão nas finalizações. A escolha final cabe aos jurados, que fazem uma análise minuciosa de todos os aspectos das performances dos jogadores.

Publicidade

Os últimos vencedores da Bola de Ouro

1956 – Stanley Matthews (Inglaterra)

1957 – Alfredo Di Stéfano (Argentina)

1958 – Raymond Kopa (França)

1959 – Alfredo Di Stéfano (Argentina)

1960 – Luis Suárez (Espanha)

1961 – Omar Sivori (Argentina)

1962 – Josef Masopust (Tchecoslováquia)

1963 – Lev Yashin (União Soviética)

1964 – Denis Law (Escócia)

1965 – Eusébio (Portugal)

1966 – Bobby Charlton (Inglaterra)

1967 – Flórián Albert (Hungria)

1968 – George Best (Inglaterra)

1969 – Gianni Rivera (Itália)

1970 – Gerd Müller (Alemanha)

1971 – Johan Cruijff (Holanda)

1972 – Franz Beckenbauer (Alemanha)

1973 – Johan Cruijff (Holanda)

1974 – Johan Cruijff (Holanda)

1975 – Oleg Blokhin (União Soviética)

1976 – Franz Beckenbauer (Alemanha)

1977 – Allan Simonsen (Dinamarca)

1978 – Kevin Keegan (Inglaterra)

1979 – Kevin Keegan (Inglaterra)

1980 – Karl-Heinz Rummenigge (Alemanha)

1981 – Karl-Heinz Rummenigge (Alemanha)

1982 – Paolo Rossi (Itália)

1983 – Michel Platini (França)

1984 – Michel Platini (França)

1985 – Michel Platini (França)

1986 – Igor Belanov (União Soviética)

1987 – Ruud Gullit (Holanda)

1988 – Marco Van Basten (Holanda)

1989 – Marco Van Basten (Holanda)

1990 – Lothar Matthäus (Alemanha)

1991 – Jean-Pierre Papin (França)

1992 – Marco Van Basten (Holanda)

1993 – Roberto Baggio (Itália)

1994 – Hristo Stoichkov (Bulgária)

1995 – George Weah (Libéria)

1996 – Mathias Sammer (Alemanha)

1997 – Ronaldo (Brasil)

1998 – Zinedine Zidane (França)

1999 – Rivaldo (Brasil)

2000 – Luís Figo (Portugal)

2001 – Michael Owen (Inglaterra)

2002 – Ronaldo (Brasil)

2003 – Pavel Nedved (República Tcheca)

2004 – Andriy Shevchenko (Ucrânia)

2005 – Ronaldinho Gaúcho (Brasil)

2006 – Fabio Cannavaro (Itália)

2007 – Kaká (Brasil)

2008 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

2009 – Lionel Messi (Argentina)

2010 – Lionel Messi (Argentina)

2011 – Lionel Messi (Argentina)

2012 – Lionel Messi (Argentina)

2013 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

2014 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

2015 – Lionel Messi (Argentina)

2016 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

2017 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

2018 – Luka Modric (Croácia)

2019 – Lionel Messi (Argentina)

2020 – Sem premiação

2021 – Lionel Messi (Argentina)

2022 – Karin Benzema (França)

2023 – Lionel Messi (Argentina)

Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.