A Bola de Ouro 2024 acontece logo mais, nesta segunda-feira, 27, em evento na cidade de Paris, na França. O brasileiro Vinicius Jr. é um dos favoritos na principal categoria, concorrendo com Rodri, Bellingham e outros nomes do futebol internacional. A revista France Football também premia outras categorias e o futebol feminino, e tem um peso diferente do Fifa Awards, premiação realizada pela maior entidade do futebol. Confira abaixo todas as informações do evento e a diferença entre os prêmios.

Publicidade

Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais. Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias.

Quando será a Bola de Ouro 2024?

A 68ª edição da Bola de Ouro acontecerá no dia 28 de outubro, segunda-feira, a partir das 16h (de Brasília), no icônico Théâtre du Châtelet, localizado no 1º arrondissement de Paris, França. A premiação promovida pela France Football considera o desempenho dos jogadores durante a temporada europeia, abrangendo o período do segundo semestre de 2023 ao primeiro semestre de 2024. Além das competições locais, os torneios internacionais de seleções, como a Eurocopa e a Copa América, também entram na avaliação.

Publicidade

Na PLACAR de agosto, edição 1514, a redação realizou uma votação com jornalistas da imprensa internacional em pesquisa que indicou o espanhol Rodri como o grande favorito ao prêmio, à frente do brasileiro Vinicius Jr. O resultado considerou o título da Euro conquistada pela Espanha e a fraca atuação do atacante do Real Madrid com a seleção brasileira na Copa América. A versão impressa está disponível em nossa loja oficial no Mercado Livre e nas bancas de todo o país.

Os indicados à Bola de Ouro 2024

Favoritos:

Vinicius Jr.

Rodri

Bellingham

Mbappé

Haaland

Outros indicados: Harry Kane, Florian Wirtz, Toni Kroos, Lautaro Martínez, Phil Foden, Rúben Dias, Federico Valverde Emiliano Martínez, Nico Williams, Granit Xhaka, Artem Dovbik, Dani Olmo, Matt Hummels, Martin Ödegaard, Declan Rice, Vitinha, Cole Palmer, Dani Carvajal, Lamine Yamal, Bukayo Saka, Ademola Lookman, Antonio Rüdiger, Alejandro Grimaldo, William Saliba e Hakan Çalhanoglu.

Outras categorias da Bola de Ouro:

Prêmio de Melhor do Mundo (feminino)

Prêmio Kopa (melhor jovem)

Prêmio Yashin (melhor goleiro)

Prêmio de melhor técnico

Prêmio de melhor time

Qual a diferença da Bola de Ouro para o Fifa Awards?

A Bola de Ouro e o Fifa Awards (antigo Fifa The Best – a entidade alterou o nome em 2024) são prêmios diferentes.

Publicidade

A Bola de Ouro foi criada em 1959 pela revista francesa France Football e ganhou maior reconhecimento na Europa. A premiação foi restrito a atletas europeus até 1994, excluindo o resto do mundo. Por isso, atletas como Maradona e Pelé nunca conquistaram o galardão.

Para concorrer com a Bola de Ouro, em 1991, a Fifa criou seu próprio para premiar o melhor do mundo. Foi por conta da concorrência que, em 1995, a Bola de Ouro passou a considerar todo o mundo. Assim, o liberiano George Weah ganhou naquela temporada.

Um ano antes, em 1994, o búlgaro Hristo Stoichkov havia ganho a Bola de Ouro, enquanto o brasileiro Romário, tetracampeão mundial, foi eleito pela Fifa como o melhor do mundo.

Houve, no entanto, um curto período em que a Bola de Ouro e o The Best se fundiram. Entre 2010 e 2015, a premiação passou a ser chamada de Fifa Ballon D’Or. A ação foi desfeita em 2016, quando voltaram a ser prêmios distintos.

Os últimos vencedores da Bola de Ouro

1956 – Stanley Matthews (Inglaterra)

1957 – Alfredo Di Stéfano (Argentina)

1958 – Raymond Kopa (França)

1959 – Alfredo Di Stéfano (Argentina)

1960 – Luis Suárez (Espanha)

1961 – Omar Sivori (Argentina)

1962 – Josef Masopust (Tchecoslováquia)

1963 – Lev Yashin (União Soviética)

1964 – Denis Law (Escócia)

1965 – Eusébio (Portugal)

1966 – Bobby Charlton (Inglaterra)

1967 – Flórián Albert (Hungria)

1968 – George Best (Inglaterra)

1969 – Gianni Rivera (Itália)

1970 – Gerd Müller (Alemanha)

1971 – Johan Cruijff (Holanda)

1972 – Franz Beckenbauer (Alemanha)

1973 – Johan Cruijff (Holanda)

1974 – Johan Cruijff (Holanda)

1975 – Oleg Blokhin (União Soviética)

1976 – Franz Beckenbauer (Alemanha)

1977 – Allan Simonsen (Dinamarca)

1978 – Kevin Keegan (Inglaterra)

1979 – Kevin Keegan (Inglaterra)

1980 – Karl-Heinz Rummenigge (Alemanha)

1981 – Karl-Heinz Rummenigge (Alemanha)

1982 – Paolo Rossi (Itália)

1983 – Michel Platini (França)

1984 – Michel Platini (França)

1985 – Michel Platini (França)

1986 – Igor Belanov (União Soviética)

1987 – Ruud Gullit (Holanda)

1988 – Marco Van Basten (Holanda)

1989 – Marco Van Basten (Holanda)

1990 – Lothar Matthäus (Alemanha)

1991 – Jean-Pierre Papin (França)

1992 – Marco Van Basten (Holanda)

1993 – Roberto Baggio (Itália)

1994 – Hristo Stoichkov (Bulgária)

1995 – George Weah (Libéria)

1996 – Mathias Sammer (Alemanha)

1997 – Ronaldo (Brasil)

1998 – Zinedine Zidane (França)

1999 – Rivaldo (Brasil)

2000 – Luís Figo (Portugal)

2001 – Michael Owen (Inglaterra)

2002 – Ronaldo (Brasil)

2003 – Pavel Nedved (República Tcheca)

2004 – Andriy Shevchenko (Ucrânia)

2005 – Ronaldinho Gaúcho (Brasil)

2006 – Fabio Cannavaro (Itália)

2007 – Kaká (Brasil)

2008 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

2009 – Lionel Messi (Argentina)

2010 – Lionel Messi (Argentina)

2011 – Lionel Messi (Argentina)

2012 – Lionel Messi (Argentina)

2013 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

2014 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

2015 – Lionel Messi (Argentina)

2016 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

2017 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

2018 – Luka Modric (Croácia)

2019 – Lionel Messi (Argentina)

2020 – Sem premiação

2021 – Lionel Messi (Argentina)

2022 – Karin Benzema (França)

2023 – Lionel Messi (Argentina)