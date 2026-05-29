O Atlético de Madrid utilizou suas redes sociais nesta sexta-feira, 29 de maio de 2026, para divulgar propostas de transferência fictícias destinadas a jogadores do Barcelona: Lamine Yamal, Pedri e Raphinha. A ação, carregada de ironia, surge como uma resposta ao que o clube colchonero considera um “assédio” do Barcelona pelo atacante Julián Álvarez.

Detalhes das Propostas Fictícias

As “ofertas” divulgadas pelo Atlético de Madrid incluíram elementos inusitados e divertidos. Para Lamine Yamal, a proposta consistia em quatro ingressos para um show do Bad Bunny, uma assinatura anual do jornal ABC e um saco de sementes de girassol. Em uma segunda publicação, destinada a Pedri, o clube “melhorou” a oferta para seis ingressos para o show de domingo do Bad Bunny, alegando que as entradas para sábado haviam esgotado.

A “proposta” por Raphinha envolvia um empréstimo de uma temporada em troca de “Tom Ford e Smith”, sem opção de compra. O Atlético de Madrid fez questão de enfatizar a natureza fictícia das publicações, declarando: “E lembrem-se: levamos apenas cinco minutos para criar esta farsa. Vivemos em uma era onde a realidade pode ser alterada. Não acreditem em tudo que veem, especialmente se estiver relacionado ao Barça.”

Contexto do Interesse por Julián Álvarez

A atitude do Atlético de Madrid reflete a crescente tensão com o Barcelona em relação a Julián Álvarez. O clube colchonero tem manifestado insatisfação com o que descreve como uma “campanha de assédio” e “meses de mentiras e meias-verdades” por parte do Barcelona, que estaria interessado no atacante argentino.

Fontes do Atlético de Madrid afirmam que Julián Álvarez “não está à venda”, possui um contrato válido até 2030 e uma cláusula de rescisão de 500 milhões de euros. Relatos indicam que o clube não consideraria uma negociação por valores inferiores a 150 milhões de euros. A situação de assédio a jogadores entre os dois clubes não é inédita, com o Atlético de Madrid tendo denunciado o Barcelona à FIFA em 2017 por contatos com Antoine Griezmann.