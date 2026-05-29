O meio-campista português Bernardo Silva, de 31 anos, aceitou uma significativa redução salarial para concretizar seu sonho de jogar no Barcelona. A notícia, do jornal português A Bola, indica que o jogador do Manchester City está disposto a cortar seus vencimentos para viabilizar a transferência para o clube catalão.

Detalhes da Negociação e Valores

As negociações entre o agente de Bernardo Silva, Jorge Mendes, e o Barcelona estão em fase avançada. O jogador, cujo contrato com o Manchester City se encerra no meio desta temporada, poderá chegar ao Camp Nou sem custos de transferência, o que facilita o acordo financeiro para o clube espanhol. O salário proposto pelo Barcelona seria de aproximadamente 8 milhões de euros anuais. Este valor representa uma diminuição considerável em relação aos 16 milhões de euros que recebia no clube inglês.

Condições e Interesses de Mercado

Apesar do avanço nas conversas, a chegada de Bernardo Silva ao Barcelona pode depender de movimentações no elenco atual. O técnico Hansi Flick só deve aprovar a contratação caso um dos meio-campistas do grupo deixe o clube. O jogador, que também despertou interesse de clubes como Juventus, Atlético de Madrid e equipes da Arábia Saudita e MLS, tem o Barcelona como prioridade absoluta e deseja definir seu futuro antes do início da Copa do Mundo.

Legado no Manchester City

Bernardo Silva encerra um ciclo vitorioso de nove temporadas no Manchester City. Durante sua passagem, acumulou mais de 450 partidas e cerca de 150 contribuições de gol (somando gols e assistências). Ele conquistou 20 títulos, incluindo seis edições da Premier League, uma Liga dos Campeões e um Mundial de Clubes. Sua saída como agente livre marca o fim de uma era de sucesso no futebol inglês.