Marc Bernal, uma das principais joias do Barcelona, é o novo alvo do Aston Villa. De acordo com o jornal inglês The Sun, o time deve oferecer 30 milhões de libras (cerca de R$ 205 milhões) para contratar o volante de 19 anos. O técnico dos Villans, Unai Emery, considera o jovem uma de suas prioridades para reforçar o meio-campo.

O Barcelona, contudo, resiste à venda do jogador. Segundo o portal, o clube catalão considera Bernal uma peça “intocável” e o técnico Hansi Flick enxerga que o atleta é uma peça importante para o futuro. O Barça, inclusive, já recusou propostas de cerca de 25 milhões de libras (aproximadamente R$ 171 milhões) pelo volante.

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Quem é Marc Bernal?

Natural de Berga, na Catalunha, Marc Bernal é uma das principais promessas do Barcelona dos últimos anos. Nascido no dia 25 de maio de 2007, a história do jovem volante em La Masia, nome dado às categorias de base do clube catalão, começou cedo, quando tinha apenas sete anos de idade, em 2014.

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Desde então, a ascensão do jovem no clube foi meteórica. Em 2023, com apenas 16 anos de idade, o volante já defendia o Barcelona Atlètic, popularmente chamado de Barcelona B, e a equipe juvenil do clube.

No dia 17 de agosto de 2024, Bernal estreou no profissional, contra o Valencia, no Mestalla, por LaLiga, e se tornou um dos mais jovens a defender o clube. Dez dias depois, contudo, uma lesão atrapalharia sua caminhada. No final do jogo contra o Rayo Vallecano, por LaLiga, o volante sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e uma lesão no menisco externo.

“O pior dia da minha vida. A dor que senti naquele momento foi a pior coisa que já experimentei. A primeira coisa que me veio à mente foi que eu ficaria impossibilitado de jogar futebol por um ano. E também a curiosidade de saber como eu voltaria. Foi a primeira coisa que pensei”, revelou Bernal ao jornal Marca sobre sua lesão.

O retorno de Bernal aos gramados aconteceu depois de 384 dias, no dia 14 de setembro de 2025, contra o Valencia, por LaLiga. Na ocasião, o técnico Hansi Flick colocou o volante no final do segundo tempo e a mudança teve impacto. Aos 86 minutos, o jovem deu uma assistência para o gol de Lewandowski, sacramentando a vitória por 6 a 0.

Sob o comando de Flick, o volante recuperou seu espaço, ganhou novas chances e passou a se destacar por sua capacidade defensiva e habilidade técnica. Pelo clube catalão, Bernal soma cinco gols e uma assistência em 36 partidas. Além dos números, o jovem também conquistou duas LaLiga (2024/25 e 2025/26) e uma Supercopa da Espanha (2025/26).

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Números de Marc Bernal pelo Barcelona

36 jogos

5 gols

1 assistência

3 títulos – 2 LaLiga (2024/25 e 2025/26) e 1 Supercopa da Espanha (2025/26)