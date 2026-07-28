O atacante Endrick vive nova indefinição no Real Madrid. Segundo o jornal espanhol Marca, o brasileiro pode voltar a ser emprestado por dois motivos: a decisão do técnico José Mourinho em manter o atacante espanhol Gonzalo García no elenco e as contratações do clube nesta janela.

De acordo com o jornal, Gonzalo García é visto como concorrente direto de Endrick e sua permanência impacta o brasileiro. Mourinho enxerga que não há outro atacante com as características do espanhol no elenco. Caso a situação de Endrick não mude na pré-temporada, um novo empréstimo surge como possibilidade real.

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“Ele (Mourinho) vê-o como um número 9 capaz de pressionar os zagueiros adversários, dominar o jogo aéreo e oferecer uma opção diferente quando as partidas exigem um estilo de jogo distinto”, escreveu o jornal sobre Gonzalo García.

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A reformulação não se resume ao setor ofensivo. Segundo a publicação, o zagueiro Raúl Asencio é o atleta com mais chances de deixar o clube, além do meio-campista Eduardo Camavinga, que deve ser negociado caso chegue uma proposta significativa. O argentino Franco Mastantuono também está na lista e pode ser emprestado.

Janela de transferências do Real Madrid

De acordo com a apuração, o Real precisa diminuir o número de jogadores antes de fechar novas contratações. A diretoria merengue estuda uma estratégia de saídas que passa por todos os setores do time.

Até o momento, o Real Madrid contratou os defensores Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté e Marc Cucurella, além do meio-campista Bernardo Silva. O jornal destaca a chegada do ponta Yan Diomandé como “praticamente certa” e a chegada de Rodri como um “passo definitivo”.

“Antes de efetuar quaisquer outras contratações, o Real Madrid é obrigado a vender jogadores. E é aí que começa o verdadeiro desafio do verão. Porque a gestão esportiva precisa implementar uma estratégia de saída muito mais complexa do que simplesmente contratar novos jogadores. José Mourinho já definiu o tipo de plantel que deseja, mas construí-lo implica tomar decisões difíceis em todas as áreas do campo”, escreveu o jornal.

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