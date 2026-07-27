O sucesso da seleção espanhola no século 21, especialmente nos últimos dois anos, com as conquistas da Eurocopa 2024 e da Copa do Mundo de 2026, vai muito além de uma geração excepcional de jogadores. É resultado de um modelo de desenvolvimento de talentos de longo prazo que consolidou o futebol espanhol como referência mundial. A superioridade da Espanha diante das principais seleções do mundo está alicerçada nas categorias de base dos clubes da LaLiga.

Dos 26 jogadores que levantaram o troféu da Copa do Mundo em Nova Jersey, 25 foram desenvolvidos nas academias dos clubes da elite do futebol espanhol. A única exceção foi David Raya, que se transferiu para a Inglaterra aos 16 anos.

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Esse resultado não é fruto de uma única geração ou de uma fórmula de curto prazo, mas sim de décadas de investimento na formação de atletas por meio de um ecossistema que combina metodologia e treinamento de elite, competições de alto nível e uma abordagem completa para o desenvolvimento dos jogadores.

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Reconhecendo a importância de fortalecer continuamente esse ecossistema, a LaLiga lançou, em 2022, o Plano Nacional para a Otimização e Melhoria das Academias. Embora a organização já promovesse iniciativas voltadas ao aprimoramento da formação de talentos em seus clubes, o plano reuniu esses esforços em uma estratégia abrangente, criada para elevar o nível das academias de futebol profissional na Espanha.

Os objetivos eram claros: impulsionar a excelência esportiva, profissionalizar ainda mais as estruturas das academias e reforçar a sustentabilidade econômica de longo prazo dos clubes. Quatro anos depois, os resultados dessa visão estratégica são evidentes em uma seleção espanhola campeã do mundo, formada quase integralmente por talentos desenvolvidos nas academias da LaLiga.

Um dos marcos mais importantes do plano foi a criação, em parceria com a AENOR, da primeira certificação independente desenvolvida especificamente para avaliar a excelência das academias de futebol. A certificação reconhece os clubes que atingem os mais altos padrões em áreas como desenvolvimento esportivo, profissionalização da gestão, formação integral dos atletas e proteção à infância.

O sucesso da Espanha também está diretamente ligado a um dos ambientes de formação mais competitivos do mundo. Ao chegarem à idade adulta, os jovens jogadores espanhóis podem ter disputado cerca de 500 partidas oficiais, acumulando uma experiência competitiva difícil de ser encontrada em outros países.

Esse ambiente competitivo é complementado por uma metodologia centrada na compreensão do jogo, na tomada de decisões e na inteligência tática. Mais do que desenvolver apenas a técnica, a formação espanhola prepara os atletas para interpretar diferentes situações de jogo, adaptar-se a diversos estilos de jogo e atuar com eficiência em diferentes sistemas táticos.

Como resultado, a metodologia técnica e tática espanhola tornou-se um dos modelos mais respeitados e exportados do futebol mundial. A estrutura do futebol espanhol também desempenha um papel fundamental na aceleração do desenvolvimento dos atletas. As equipes B dos clubes da LaLiga competem dentro do sistema nacional de ligas, enfrentando adversários adultos em competições semiprofissionais e, em alguns casos, profissionais.

Esse caminho permite que jovens jogadores adquiram experiência valiosa em ambientes altamente competitivos antes de chegarem ao mais alto nível. Na temporada 2026/27, por exemplo, Real Sociedad B e Celta Fortuna disputarão a LaLiga Hypermotion, reforçando mais uma vez a força desse modelo.

Em conjunto, todos esses fatores formam jogadores mais completos — atletas que reúnem qualidade técnica, inteligência tática, capacidade de adaptação e maturidade competitiva para atuar com sucesso em praticamente qualquer estilo de jogo. É esse modelo abrangente de desenvolvimento que continua fazendo do futebol espanhol uma referência mundial e que sustenta o sucesso contínuo tanto dos clubes da LaLiga quanto da seleção espanhola.

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