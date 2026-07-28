O Estádio de Vallecas, casa do Rayo Vallecano, foi interditado pelo governo regional de Madri por “graves problemas de segurança” nesta terça-feira, 28. Com isso, o clube da primeira divisão espanhola vai perder o seu estádio para a disputa das partidas em casa de LaLiga.

Segundo uma auditoria realizada pelo governo da capital, são necessárias “obras de urgência” para o espaço voltar a ser utilizado, que podem durar de dois a seis meses. A responsabilidade da manutenção da arena é do Rayo, que teve a concessão de uso do estádio retirada pelo governo madrilenho.

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Entre os problemas levantados estão questões relacionadas com os sistemas de proteção contra incêndios, instalações elétricas, higiene e saneamento, num “severo incumprimento normativo”.

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O Rayo ainda não anunciou em qual estádio mandará seus jogos no Campeonato Espanhol. Na temporada passada, em razão de más condições do gramado, a equipe já teve de jogar uma partida no Estádio Butarque, do Leganés.

Vallecas e a ligação com o Rayo

Construído em 1976 e com capacidade para cerca de 14 mil pessoas, o charmoso estádio fica localizado no bairro popular de Vallecas, no sudeste de Madri.

Tanto o Rayo Vallecano quanto o estádio são representativos para a comunidade local, que escolhe o “clube de bairro” em uma cidade com gigantes do futebol mundial, como Real Madrid e Atlético de Madrid.

O Rayo Vallecano, considerado o “primo pobre” da capital espanhola em comparação aos gigantes Real Madrid e Atlético de Madrid, terminou na oitava colocação da La Liga 2025/26 e foi finalista da Conference League, perdendo para o Crystal Palace, por 1 a 0.

As explicações para a interdição

Paco Serrano, Ministro da Cultura, Turismo e Esporte, detalhou os problemas em Vallecas em entrevista coletiva nesta terça.

“Realizamos uma auditoria no estádio que revelou resultados bastante desanimadores em relação à sua manutenção. Como todos sabemos, essa era uma responsabilidade e obrigação direta do clube, assim como o cumprimento das normas e o licenciamento. A Comunidade de Madrid decidiu suspender temporariamente a concessão para que essas reformas sejam realizadas”, explicou o membro do conselho.

De acordo com o diário Marca, entre as principais irregularidades, o relatório destaca a ausência de documentação comprovativa da legalização de instalações críticas, registros de inspeções periódicas obrigatórias e planos de manutenção.

Além disso, boa parte do equipamento já ultrapassou sua vida útil, necessitando de uma renovação completa para garantir sua confiabilidade e segurança, bem como condições precárias de higiene e saneamento.

A prefeitura ainda planeja um abrangente projeto de reforma de Vallecas, que inclui a ampliação da capacidade do estádio para pelo menos 18.500 espectadores e a adaptação das dimensões do campo de jogo aos padrões de LaLiga.

A reforma prevê a construção de uma nova arquibancada na extremidade voltada para a rua Teniente Muñoz Díaz, atualmente sem assentos. O período de execução é estimado em 24 meses, um investimento que chegaria a 60 milhões de euros (equivalente a 350 milhões de reais).

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