Do auge como Little Magician (Pequeno Mágico), apelido que ganhou da torcida do Liverpool, até uma queda na carreira. Philippe Coutinho, que atualmente finaliza seu desligamento do Vasco da Gama, chegou a ser considerado um dos melhores meias do futebol mundial.

O jogador de 33 anos deve encerrar a sua segunda passagem pelo clube que o formou com um pedido de rescisão de contrato, sem nenhum título conquistado em sua volta.

Jovem estrela da Colina e início na Europa 

Coutinho criança com a camisa do Vasco – Reprodução/Instagram

A base do Vasco tem a tradição de revelar jogadores muito talentosos, como Roberto Dinamite, Edmundo e Romário. Foi assim também com Philippe Coutinho, que sempre foi tratado como uma joia do clube, fazendo parte, inclusive, de seleções de base do Brasil.

Em 2009, o meia marcou cinco gols em 43 partidas no profissional, antes de ser vendido para a Inter de Milão. No clube italiano, o jogador não se adaptou e disputou apenas 47 partidas, com cinco gols e quatro assistências, sendo emprestado ao Espanyol, em 2012. 

Philippe Coutinho despontou como uma promessa do futebol brasileiro
Em agosto de 2009, o jovem meia do Vasco estampou uma capa marcante de PLACAR
O menino, então com 17 anos, era apresentado como o Pato do Vasco
A comparação era clara com Alexandre Pato, então no Internacional
Não demorou muito para Coutinho começar a brilhar
A camisa cruzmaltina não pesou para o menino revelado na Colina
Coutinho fez 43 jogos, com cinco gols e duas assistências...
Depois de defender Inter, Liverpool, Barcelona, entre outros times, voltou ao Vasco - Leandro Amorim/Divulgação/Vasco
A apresentação em julho de 2024 foi cheia de poma - Leandro Amorim/Divulgação/Vasco
A torcida tinha alta expectativa no retorno - Leandro Amorim/Divulgação/Vasco
O desempenho não correspondeu às expectativas do torcedores - Divulgação/Vasco
Philippe Coutinho pediu para rescindir o contrato com o Vasco - Divulgação/Vasco
O futuro do camisa 10 ainda é incerto - Divulgação/Vasco
