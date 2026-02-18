Do auge como Little Magician (Pequeno Mágico), apelido que ganhou da torcida do Liverpool, até uma queda na carreira. Philippe Coutinho, que atualmente finaliza seu desligamento do Vasco da Gama, chegou a ser considerado um dos melhores meias do futebol mundial.
O jogador de 33 anos deve encerrar a sua segunda passagem pelo clube que o formou com um pedido de rescisão de contrato, sem nenhum título conquistado em sua volta.
Jovem estrela da Colina e início na Europa
Coutinho criança com a camisa do Vasco – Reprodução/Instagram
A base do Vasco tem a tradição de revelar jogadores muito talentosos, como Roberto Dinamite, Edmundo e Romário. Foi assim também com Philippe Coutinho, que sempre foi tratado como uma joia do clube, fazendo parte, inclusive, de seleções de base do Brasil.
Em 2009, o meia marcou cinco gols em 43 partidas no profissional, antes de ser vendido para a Inter de Milão. No clube italiano, o jogador não se adaptou e disputou apenas 47 partidas, com cinco gols e quatro assistências, sendo emprestado ao Espanyol, em 2012.
Seis meses na Espanha foram o suficiente para Coutinho voltar a chamar a atenção de gigantes europeus. Depois de 16 partidas, cinco gols e uma assistência, Coutinho foi comprado pelo clube que seria o principal clube de sua carreira: o Liverpool.
Auge do Little Magician
Philippe Coutinho capitão e principal jogador do Liverpool
Coutinho chegou no Liverpool em janeiro de 2013, por 13 milhões de euros, com moral, recebendo a camisa 10. O jogador fez parte de um time estrelado, dividindo o meio de campo com o ídolo Gerrard e dando passes para um Luís Suarez em ascensão. O famoso escorregão do eterno camisa 8 dos Reds acabou tirando a principal possibilidade de título do brasileiro no clube, na Premier League da temporada 2013/14.
No clube inglês, Coutinho viveu seu auge, sendo considerado um dos melhores jogadores do mundo no período. A genialidade dos passes do meia e uma chapada precisa de fora da área renderam o apelido de Little Magician com os torcedores. Em 201 jogos, o camisa 10 marcou 54 gols e distribuiu 44 assistências.
No período pós Copa do Mundo de 2014, Coutinho passou a ser uma figura constante nas convocações da Seleção Brasileira. O fim da passagem do atleta no Liverpool veio com o interesse do Barcelona, em 2018, que desembolsou 135 milhões de euros para contratar o jogador, o que é até hoje a quinta maior venda da história do futebol.
Decepção em Barcelona e títulos em Munique
Barcelona apresenta o brasileiro Philippe Coutinho para a torcida no gramado do Camp Nou
Coutinho chegou no Barcelona como uma das principais contratações da história do clube e com o peso de ser o sucessor de Iniesta. No clube catalão o meia não teve o mesmo brilho da época do Liverpool, ficando apenas um ano e meio na equipe.
Em 106 jogos, Coutinho fez 25 gols e deu 14 assistências, vencendo a La Liga e uma Copa do Rei. Depois de duras críticas por seu desempenho, impulsionadas pelo alto valor pago pelo Barça, o meia foi emprestado ao Bayern de Munique.
No clube alemão, Coutinho começou a temporada 2019/2020 no time titular. No entanto, com a chegada do treinador Hansi Flick, o jogador foi para o banco de reservas, se tornando um coadjuvante de luxo. Foram 11 gols e nove assistências na temporada que terminou com a tríplice coroa do Bayern, que venceu as duas principais taças da Alemanha e a Champions League, contra o PSG de Neymar e Mbappé.
Volta para a Inglaterra e passagem pelo Catar
Coutinho em sua volta para a Inglaterra, pelo Aston Villa
Após o Bayern não exercer a cláusula de opção de compra, Coutinho retornou para o Barcelona. Na volta ao clube, o jogador sofreu com lesões, sendo a principal delas em outubro de 2020, quando o meia precisou fazer uma cirurgia no joelho, que o tirou de campo pelo resto da temporada.
Recuperado de lesão, o atleta não teve mais espaço na Catalunha, sendo emprestado novamente, desta vez, para o Aston Villa, da Inglaterra. Bons momentos no início da passagem pelo clube de Birmingham, fizeram com que o Villa contratasse Coutinho por 22 milhões de euros. No entanto, as lesões minaram a boa fase do jogador, e a troca no comando da equipe, com a chegada de Unai Emery no lugar de Steven Gerrard, tiraram o espaço do atleta no clube.
Coutinho, então, foi emprestado para o Al-Duhail, do Catar, onde ficou por quase um ano. Foram oito gols e quatro assistências pelo clube catari, enquanto no Aston Villa, o meia fez seis gols e deu três assistências.
Retorno ao Vasco da Gama
Coutinho ao lado do presidente Pedrinho, em sua volta ao Vasco – Leandro Amorim/Divulgação/Vasco
Com o fim do empréstimo no Catar, o Vasco conseguiu repatriar a sua cria da base, em 2024, e Coutinho voltou para o clube que o formou. Pelo Cruzmaltino, o camisa 10 e capitão do clube fez 124 partidas, com 22 gols e dez assistências, sendo peça importante na Copa do Brasil de 2025, quando a equipe carioca terminou como vice-campeã, derrotada pelo Corinthians na final.
Críticas recentes e vaias nos estádios fizeram com que Coutinho pedisse a rescisão de seu contrato com o Vasco. No ano passado, o treinador vascaíno, Fernando Diniz, chegou a dizer que antes de sua chegada, o meia pensava em parar de jogar, algo que pode indicar que o fim de carreira do camisa 10 está próximo.
Números da carreira de Coutinho
Vasco da Gama – 124 jogos, 22 gols e 10 assistências
Inter de Milão- 47 jogos, 5 gols e 4 assistências
Espanyol- 16 jogos, 5 gols e 1 assistência
Liverpool- 201 jogos, 54 gols e 44 assistências
Barcelona- 106 jogos, 25 gols e 14 assistências
Bayern de Munique- 38 jogos, 11 gols e 9 assistências