Do auge como Little Magician (Pequeno Mágico), apelido que ganhou da torcida do Liverpool, até uma queda na carreira. Philippe Coutinho, que atualmente finaliza seu desligamento do Vasco da Gama, chegou a ser considerado um dos melhores meias do futebol mundial.

O jogador de 33 anos deve encerrar a sua segunda passagem pelo clube que o formou com um pedido de rescisão de contrato, sem nenhum título conquistado em sua volta.

Jovem estrela da Colina e início na Europa

A base do Vasco tem a tradição de revelar jogadores muito talentosos, como Roberto Dinamite, Edmundo e Romário. Foi assim também com Philippe Coutinho, que sempre foi tratado como uma joia do clube, fazendo parte, inclusive, de seleções de base do Brasil.

Em 2009, o meia marcou cinco gols em 43 partidas no profissional, antes de ser vendido para a Inter de Milão. No clube italiano, o jogador não se adaptou e disputou apenas 47 partidas, com cinco gols e quatro assistências, sendo emprestado ao Espanyol, em 2012.