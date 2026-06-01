Neste domingo (31), o atacante Rayan, 19, celebrou o primeiro gol com a camisa da seleção brasileira principal, durante amistoso contra o Panamá, no Maracanã. A partida, que terminou com vitória brasileira por 6 a 2, serviu como preparação para a Copa do Mundo de 2026.

Detalhes do gol e desempenho em campo

Rayan entrou em campo no intervalo da partida e precisou de apenas sete minutos para balançar as redes, marcando o terceiro gol do Brasil. O lance ocorreu após uma falha do goleiro panamenho, e o atacante aproveitou para acertar um chute no ângulo esquerdo do gol adversário.

A atuação foi um dos destaques do segundo tempo, contribuindo para a ampliação da vantagem da seleção brasileira.

Interação com a torcida no Maracanã

A torcida presente no Maracanã demonstrou grande carinho pelo jogador, entoando o coro “Oi, boa noite. Será que vai ter gol do Rayan hoje?” antes mesmo do gol. Após marcar, o camisa 26 ergueu o braço em direção às arquibancadas, agradecendo a manifestação dos fãs.

Essa música já havia se popularizado entre os torcedores do Vasco, clube que o revelou, e também entre os fãs do Bournemouth, da Inglaterra, onde o atacante atua e brilha atualmente.