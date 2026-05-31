Neste domingo (31), a seleção brasileira goleou o Panamá por 6 a 2, no Maracanã, em amistoso antes da Copa do Mundo de 2026. Os gols da Amarelinha foram marcados por Vini Jr., Casemiro, Rayan, Lucas Paquetá, Igor Thiago e Danilo Santos. Murillo e Harvey descontaram para os panamenhos.
O jogo
Apesar do jogo ser amistoso, o Brasil começou com o pé no acelerador. Logo no primeiro minuto, Casemiro antecipou a saída de bola do Panamá no meio-campo. Ela sobrou para Vini Jr, que carregou até a meia-lua e soltou o pé para marcar um golaço. Mas, aos 13, o lateral-direito Murillo cobrou falta na entrada da área brasileira, a bola desviou em Matheus Cunha e tirou de Alisson a possibilidade de defesa.
Mesmo assim, o Brasil não desanimou. Após bom passe de Alex Sandro, Vini Jr. levantou na área, para Casemiro marcar de cabeça. Brasil de novo na frente, mas somente após a revisão do VAR, que confirmou o gol.
Na segunda etapa, dos jogadores que começaram a partida pelo Brasil, apenas Leo Pereira continuou e campo. Enquanto isso, o Panamá realizou duas substituições: entre os volantes Harvey, para a entrada de Cristian Martínez, e entre os atacantes Waterman, para a entrada de Fajardo.
Tantas mudanças não alterou a postura ofensiva da seleção. Após pressão na saída do goleiro Mosquera, a bola sobrou limpa para Rayan mandar de cobertura para a meta praticamente vazia. Foi o primeiro gol do camisa 26 pela seleção.
Sete minutos depois, foi vez de Paquetá ampliar o marcador após passe de Douglas Santos e corta-luz de Danilo Santos.
A empolgação continuou e aos 16, Igor Thiago sofreu pênalti, checado e confirmado pelo VAR. Ele mesmo cobrou, com paradinha, e anotou o quinto para o Brasil. O sexto gol saiu após lançamento de Paquetá para Danilo, que dominou na coxa, tirou o goleiro e empurrou para o fundo das redes.
Ainda assim, o Panamá conseguiu outro gol, com Harvey, pegando sobra de fora da área.
Próximo compromisso
O embarque da seleção para a Copa de 2026 acontece nesta segunda-feira (1º), a partir do Aeroporto Internacional do Galeão (RJ). A base do elenco em busca do hexa será em New Jersey.
O próximo jogo da Amarelinha será um amistoso contra o Egito, no sábado (6), às 19h do horário de Brasília, no FirstEnergy Stadium, em Cleveland (EUA).