A seleção brasileira teve o seu primeiro grande contato com o público de Morristown. Em treino aberto no Columbia Park Training, o técnico Carlo Ancelotti não quis esconder o jogo e acenou que deve fazer uma série de mudanças para o confronto diante do Egito, no sábado, 6, às 19h (de Brasília), em Cleveland.
Na defesa, Marquinhos e Gabriel Magalhães serão as novidades. A dupla se apresentou já nos Estados Unidos depois de atuar na final da Champions League, vencida pelo Paris Saint-Germain contra o Arsenal.
Lucas Paquetá e Igor Thiago, elogiados pelas boas atuações, com gols, no amistoso com o Panamá, também ocuparam as vagas de Matheus Cunha e Luiz Henrique. A última modificação foi a entrada de Douglas Santos na vaga de Alex Sandro na lateral esquerda.
Se o treinador mantiver os testes, o Brasil irá a campo com: Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Lucas Paquetá, Raphinha, Igor Thiago e Vinicius Junior.
A partida contra os egípcios será a última do Brasil antes da estreia na Copa, que ocorre no dia 13, contra Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.