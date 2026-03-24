A seleção brasileira enfrenta a França nesta quinta-feira, 26, às 17h (de Brasília). O confronto entre os países é marcado por jogos históricos em Copas do Mundo– e traumáticos para os brasileiros.

O Brasil até leva vantagem no retrospecto geral, contando amistosos e outras competições: em 16 partidas, foram sete vitórias, contra cinco da França e quatro empates. Em Mundiais, porém, a lógica se inverte.

Retrospecto geral

Em 16 jogos disputadas:

Brasil: 7 vitórias (44%)

Empates: 4 (25%)

França: 5 vitórias (31%)

Nas quatro vezes que as seleções se enfrentaram em Copas do Mundo, a França eliminou o Brasil três vezes. A equipe sul-americana venceu apenas o primeiro encontro, 5 a 2, na semifinal de 1958. O Rei Pelé, então com 17 anos, descomplicou uma partida amarrada com três gols, para colocar a Canarinho na final.