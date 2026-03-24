A seleção brasileira enfrenta a França nesta quinta-feira, 26, às 17h (de Brasília). O confronto entre os países é marcado por jogos históricos em Copas do Mundo– e traumáticos para os brasileiros.

O Brasil até leva vantagem no retrospecto geral, contando amistosos e outras competições: em 16 partidas, foram sete vitórias, contra cinco da França e quatro empates. Em Mundiais, porém, a lógica se inverte. 

Retrospecto geral

Em 16 jogos disputadas:

  • Brasil: 7 vitórias (44%)
  • Empates: 4 (25%)
  • França: 5 vitórias (31%)

Nas quatro vezes que as seleções se enfrentaram em Copas do Mundo, a França eliminou o Brasil três vezes. A equipe sul-americana venceu apenas o primeiro encontro, 5 a 2, na semifinal de 1958. O Rei Pelé, então com 17 anos, descomplicou uma partida amarrada com três gols, para colocar a Canarinho na final.

Zidane sobe de cabeça e marca um dos gols da França na final da Copa do Mundo de 1998 - (Ricardo Correa/PLACAR)
Ronaldo, do Brasil, durante jogo contra a França, na comemoração dos 100 anos da FIFA no Stade de France - (Pier Giavelli/PLACAR)
Roberto Carlos do Brasil comemorando gol durante o Torneio da França de 1997 - (Pisco Del Gaiso/PLACAR)
Ronaldo, do Brasil, em lance contra o goleiro Barthez, da França, sendo observados por Thuram, também da França, no jogo da final da Copa do Mundo 98, no Stade de France, em Saint Denis - (Pisco Del Gaiso/PLACAR)
Kaká, do Brasil, durante jogo contra a França, pela Copa do Mundo de Futebol 2006, no Estádio Olympiastadion - (Ricardo Correa/PLACAR)
Zico, do Brasil, na derrota por pênaltis para a França em 1986 - (Pedro Martinelli/PLACAR)
Benzema, da França, caído no gramado após receber falta de Hernanes do Brasil, durante jogo amistoso entre Brasil 0 X 1 França, no Stade de France, em 2011 - (Pier Giavelli/PLACAR)
Edinho e Paulo Cesar, do Brasil, em amistoso contra a França, no Maracanã, em 1977 - (Rodolpho Machado/PLACAR)
Adriano Imperador durante derrota do Brasil para a França nas quartas de final da Copa do Mundo de 2006, em Frankfurt - (Alexandre Battibugli/PLACAR)
Alemão e Muller na derrota do Brasil para a França nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986 no Estádio Jalisco - (Pedro Martinelli/PLACAR)
Alemão na derrota do Brasil para a França nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986 no Estádio Jalisco - (Sergio Sade/PLACAR)
Barthez, da França, e Ronaldo, do Brasil, na final da Copa do Mundo de 1998, no Stade de France - (Alexandre Battibuguli/PLACAR)
Careca, do Brasil, durante jogo entre Brasil 1 x 1 França, na Copa do Mundo de 1986 - (Sergio Sade/PLACAR)
Daniel Alves do Brasil e Malouda da França, durante jogo amistoso entre Brasil 0 X 1 França, no Stade de France, em 2011 - (Pier Giavelli/PLACAR)
Dunga, do Brasil e Zidane, da França durante jogo entre Brasil 0 x 3 França, na final da Copa do Mundo - (Ricardo Correa/PLACAR)
Dida durante jogo entre Brasil e França, pelas quartas-de-final da Copa do Mundo de 2006 - (Alexandre Battibugli/PLACAR)
Elias e Thiago Silva do Brasil e Malouda da França, durante jogo amistoso entre Brasil 0 X 1 França, no Stade de France, em 2011 - (Pier Giavelli/PLACAR)
Entrada das equipes para o jogo entre França 3 x 0 Brasil, finalíssima da Copa do Mundo de 1998, no Estádio Stade de France - (Pisco Del Gaiso/PLACAR)
Frank Ribery, da França durante jogo contra o Brasil na Copa do Mundo de 2006, no Estádio Commerzbank Arena - (Ricardo Correa/PLACAR)
Frank Ribery, da França durante jogo contra o Brasil na Copa do Mundo de Futebol 2006, no Estádio Commerzbank Arena - (Ricardo Correa/PLACAR)
Gilberto Silva durante jogo entre Brasil e França, pelas quartas-de-final da Copa do Mundo de Futebol, 2006 - (Alexandre Battibugli/PLACAR)
Zidane comemora seu gol contra o Brasil, entre Cafu e Leonardo, na final da Copa do Mundo de 1998, no Stade de France - (Ricardo Correa/PLACAR)
Henry e jogadores da França comemorando a vitória sobre o Brasil, pelas quartas-de-final da Copa do Mundo de Futebol, no Estádio Commerzbank Arena - (Alexandre Battibugli/PLACAR)
Henry, da França durante jogo contra o Brasil na Copa do Mundo de Futebol 2006, no Estádio Commerzbank Arena - (Ricardo Correa/PLACAR)
Jogadores da França comemorando a vitória sobre o Brasil e a conquista da Copa do Mundo de Futebol, no Stade de France - (Alexandre Battibugli/PLACAR)
Jogadores do Brasil e da França disputando lance durante jogo amistoso, no Estádio Parc des Princes, em 1981- (Ronaldo Kotscho/PLACAR)
Jogo entre Brasil e França, durante a comemoração dos 100 anos da FIFA, no Stade de France, em 2004 - (Pier Giavelli/PLACAR)
Zé Roberto no jogo entre Brasil e França, durante a comemoração dos 100 anos da FIFA, no Stade de France, em 2004 - (Pier Giavelli/PLACAR)
Juninho Pernambucano, do Brasil durante jogo contra a França na Copa do Mundo de Futebol 2006, no Estádio Commerzbank Arena - (Ricardo Correa/PLACAR)
Júnior do Brasil, Fernandez 9 e Battiston da França durante jogo entre Brasil 1 X 1 França, partida válida pela Copa do Mundo, no Estádio Jalisco, em 1986 - (Sergio Sade/PLACAR)
Thierry Henry e Edmílson em Brasil 0 x 0 França durante a comemoração dos 100 anos da FIFA, no Stade de France, em 2004 - (Pier Giavelli/PLACAR)
Jogadores da França com a taça da Copa do Mundo de 1998 - (Alexandre Battibugli/PLACAR)
Malouda, da França, durante jogo contra o Brasil, pelas quartas-de-final da Copa do Mundo de Futebol, no Estádio Commerzbank Arena - (Alexandre Battibugli/PLACAR)
Petit, da França, e Cafu, do Brasil, na finalíssima da Copa do Mundo de 98, no Stade de France, em Saint-Dennis - (Alexandre Battibugli/PLACAR)
Renato Augusto do Brasil, durante jogo amistoso entre Brasil 0 X 1 França, no Stade de France - (Pier Giavelli/PLACAR)
Rivaldo, do Brasil, contra Zidane, Le Boeuf e Thuram, da França, finalíssima da Copa do Mundo 1998, onde o Brasil perdeu a partida por 3 x 0, no estádio Stade de France - (Alexandre Battibugli/PLACAR)
Roberto Carlos, do Brasil, durante jogo contra a França, pela Copa do Mundo de Futebol 2006, no Estádio Olympiastadion - (Ricardo Correa/PLACAR)
Roberto Carlos, do Brasil, disputando lance com Ibrahim Ba, da França, durante jogo do Torneio da França de 1997 - (Pisco Del Gaiso/PLACAR)
Robinho durante jogo entre Brasil e França, pelas quartas-de-final da Copa do Mundo de 2006 - (Alexandre Battibugli/PLACAR)
Ronaldo desolado ao lado de Dunga enquanto jogadores da França comemoram a vitória sobre o Brasil e a conquista da Copa do Mundo de Futebol, no Stade de France - (Ricardo Correa/PLACAR)
Ronaldinho Gaúcho durante jogo contra a França, na comemoração dos 100 anos da FIFA no Stade de France, em 2004 - (Pier Giavelli/PLACAR)
Ronaldo durante jogo entre Brasil e França, pelas quartas-de-final da Copa do Mundo de Futebol, 2006 - (Alexandre Battibugli/PLACAR)
Ronaldo, do Brasil durante jogo contra a França na Copa do Mundo de Futebol 2006, no Estádio Commerzbank Arena - (Ricardo Correa/PLACAR)
Taffarel, do Brasil, e Ibrahim Ba, da França, durante jogo do Torneio da França dE 1997 - (Pisco Del Gaiso/PLACAR)
Zagallo, técnico do Brasil, no jogo contra a França, no Stade de France, em Saint-Denis - (Ricardo Correa/PLACAR)
Zidane, da França, e Kaká, do Brasil, na Copa do Mundo de 2006, no Estádio Commerzbank Arena - (Ricardo Correa/PLACAR)
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