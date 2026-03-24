A seleção brasileira enfrenta a França nesta quinta-feira, 26, às 17h (de Brasília). O confronto entre os países é marcado por jogos históricos em Copas do Mundo– e traumáticos para os brasileiros.
O Brasil até leva vantagem no retrospecto geral, contando amistosos e outras competições: em 16 partidas, foram sete vitórias, contra cinco da França e quatro empates. Em Mundiais, porém, a lógica se inverte.
Retrospecto geral
Em 16 jogos disputadas:
Brasil: 7 vitórias (44%)
Empates: 4 (25%)
França: 5 vitórias (31%)
Nas quatro vezes que as seleções se enfrentaram em Copas do Mundo, a França eliminou o Brasil três vezes. A equipe sul-americana venceu apenas o primeiro encontro, 5 a 2, na semifinal de 1958. O Rei Pelé, então com 17 anos, descomplicou uma partida amarrada com três gols, para colocar a Canarinho na final.
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Em 1986, nas quartas de final, Zico perdeu uma penalidade no tempo normal e a partida terminou empatada em 1 a 1. Nas cobranças de pênalti, Sócrates e Júlio César não converteram seus chutes e a seleção foi eliminada.
Em 1998, a França adiou o sonho do penta brasileiro com um verdadeiro baile: 3 a 0 na final. Zidane desfilou em campo, em um dia que ficou marcado pela convulsão de Ronaldo antes da partida. Na última vez que as seleções se encontraram em Copas, mais uma vez a França de Zizou acabou com o sonho brasileiro. Nas quartas de final, o camisa 10 controlou o meio-campo e Henry marcou para a França.
Retrospecto em Copas
1958 (semifinal): Brasil 5 x 2 França
1986 (quartas): 1 x 1 (França venceu nos pênaltis)
1998 (final): Brasil 0 x 3 França
2006 (quartas): Brasil 0 x 1 França
Todos os jogos entre Brasil x França
Brasil 3 x 2 França – Amistoso em 1930
Brasil 5 x 2 França – Semifinal Copa do Mundo 1958
França 2 x 3 Brasil – Amistoso em 1963
Brasil 2 x 2 França – Amistoso em 1977
França 1 x 0 Brasil – Amistoso em 1978
França 1 x 3 Brasil – Amistoso em 1981
Brasil (3) 1 x 1 (4) França – Quartas Copa do Mundo 1986
França 1 x 1 Brasil – Amistoso em 1987
França 0 x 2 Brasil – Amistoso em 1992
Brasil 0 x 3 França – Final Copa do Mundo de 1998
França 2 x 1 Brasil – Copa das Confederações 2001
França 0 x 0 Brasil – Amistoso 2004
Brasil 0 x 1 França – Quartas Copa do Mundo 2006
França 1 x 0 Brasil – Amistoso em 2011
Brasil 3 x 0 França – Amistoso em 2013
França 1 x 3 Brasil – Amistoso 2015
Thierry Henry e Edmílson em Brasil 0 x 0 França durante a comemoração dos 100 anos da FIFA, no Stade de France, em 2004 – (Pier Giavelli/PLACAR)