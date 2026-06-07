O Brasil encerrou sua preparação para a Copa do Mundo de 2026 com uma vitória importante. Neste sábado (6), a Seleção Brasileira derrotou o Egito por 2 a 1, no Huntington Bank Field, em Cleveland, nos Estados Unidos. Em um amistoso de altos e baixos, marcado por falhas individuais na primeira etapa e uma enxurrada de substituições na segunda, o brilho do jovem Endrick garantiu o triunfo no último teste antes da estreia oficial no Mundial.

Erros defensivos ditam o ritmo inicial

A narrativa da primeira etapa foi construída em cima de desatenções. Logo aos seis minutos, a pressão brasileira surtiu efeito quando Lashin bobeou na saída de bola. Bruno Guimarães foi cirúrgico: roubou a posse na entrada da área, saiu de frente para o goleiro Shobeir e tocou no canto para abrir o placar. No entanto, a vantagem durou pouco. Aos dez minutos, foi a vez da defesa brasileira retribuir o presente. Marquinhos errou um recuo perigoso, deixando Mostafa Zico livre dentro da área para tirar de Alisson e deixar tudo igual.

Apesar do susto, o Brasil continuou criando, mas esbarrou na falta de pontaria. Igor Thiago teve duas chances claras na reta final do primeiro tempo, parando no goleiro e na marcação, enquanto Vini Jr. viu a zaga egípcia salvar um desvio seu quase em cima da linha, mantendo a tensão e o empate no marcador.

Ancelotti muda o time e Endrick resolve

Na volta do intervalo, o técnico Carlo Ancelotti promoveu uma verdadeira revolução, trocando quase todo o time e promovendo as entradas de nomes como Bremer, Fabinho, Luiz Henrique e Endrick. A estrela egípcia Mohamed Salah também foi a campo, levantando a torcida. Mas quem brilhou foi a joia brasileira. Aos seis minutos da etapa final, Raphinha — o único atacante titular mantido em campo — fez grande jogada individual pela esquerda e cruzou rasteiro. Endrick, com o faro de artilheiro, completou de carrinho para o fundo das redes, recolocando o Brasil em vantagem.

Foco total na estreia do Mundial

Com o 2 a 1 no placar, o jogo caiu de ritmo devido às inúmeras paradas e substituições de ambos os lados. O Egito ainda tentou uma pressão final, assustando com um chute de Zizo que passou à esquerda do gol de Weverton nos acréscimos, mas a defesa brasileira se segurou bem.

Com o resultado, o Brasil ganha moral e agora foca todas as atenções na estreia da Copa do Mundo, que acontece no próximo sábado, contra o Marrocos. Já o Egito fará seu primeiro jogo no torneio no dia 15 de junho, diante da Bélgica.