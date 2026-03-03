O Vasco está muito próximo de anunciar oficialmente o retorno de um velho conhecido: Renato Gaúcho, 63. Após duas recusas do treinador, as partes chegaram a um denominador comum. A informação foi inicialmente publicada pelo site ge e confirmadas pela PLACAR.

Renato deve assinar um vínculo válido até o final do ano ainda nesta terça-feira, 3, assumindo a vaga deixada por Fernando Diniz. Esta será a terceira passagem dele por São Januário.

O técnico comandou o clube entre 2005 e 2007, retornando em 2008 – ano que ficou marcado pelo primeiro rebaixamento da história do clube no Campeonato Brasileiro, com o atual presidente Pedrinho no elenco como jogador. Em 2006, foi vice-campeão da Copa do Brasil, sendo derrotado pelo o arquirrival Flamengo, no Maracanã, na grande decisão.

Agora, o treinador retorna mais experiente para apagar as más impressões do passado e tentar estabilizar o momento de crise do Gigante da Colina.

Os últimos trabalhos

Fluminense

Desempregado desde a saída do Fluminense, em setembro de 2025, a passagem pelas Laranjeiras foi de altos e baixos. O melhor momento ocorreu com a surpreendente campanha na Copa do Mundo de Clubes em que levou o Tricolor até as semifinais. Depois, entrou em profunda crise ao emendar uma sequência de maus resultados no Brasileirão.

Na ocasião, lideranças do elenco manifestaram insatisfação com escolhas do treinador, como o rodízio excessivo no elenco e a falta de soluções diante de problemas enfrentados jogo após jogo.

Renato deixou o clube xingado e chamado de burro pela torcida após o empate contra o Lanús, que decretou a eliminação da equipe nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Durante a entrevista coletiva, ele fez um forte desabafo ao ser questionado sobre as críticas recebidas. Recentemente, em entrevista ao ex-atacante Romário, admitiu ter se arrependido da decisão de deixar o Fluminense.