O técnico alemão Hansi Flick afirmou que sua passagem pelo Barcelona pode representar o último trabalho de sua carreira como treinador. Em entrevista coletiva na Espanha, na véspera da decisão pela Champions, o comandante alemão revelou estar satisfeito com o projeto do clube catalão e indicou que não pretende assumir outro time após encerrar seu ciclo no Barça.

“Acho que está claro que gosto de trabalhar aqui, mas também valorizo ​​minha independência. Tenho uma família maravilhosa e muito apoio. Isto é futebol, e tento dar o meu melhor pela equipe, mas veremos. Há tempo. Não estou pensando em ir para outro lugar, mas este será meu último trabalho e isso me deixa feliz”, disse o alemão.

A declaração ocorreu em meio às discussões sobre uma possível renovação de contrato com o clube. Flick tem vínculo atual até junho de 2027 e a vitória do presidente Joan Laporta na eleição do último final de semana aumenta as chances de continuidade do trabalho.

O trabalho do técnico alemão tem sido bem avaliado pela diretoria e pela torcida. Desde que assumiu o comando do clube em 2024, Flick liderou um processo de reconstrução esportiva e recolocou o Barcelona entre os protagonistas do futebol europeu, mesmo em meio a situação financeira delicada do clube.

Flick é o atual campeão de La Liga com o Barcelona. O alemão já foi campeão da Champions League com o Bayern de Munique e agora busca o seu segundo título, desta vez com o Barça. A equipe catalã encara o Newcastle nesta quarta-feira, 18, em confronto decisivo pelas oitavas de final. O primeiro encontro terminou em 1 a 1, portanto basta uma vitória simples no Camp Nou para a classificação.