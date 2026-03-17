O técnico alemão Hansi Flick afirmou que sua passagem pelo Barcelona pode representar o último trabalho de sua carreira como treinador. Em entrevista coletiva na Espanha, na véspera da decisão pela Champions, o comandante alemão revelou estar satisfeito com o projeto do clube catalão e indicou que não pretende assumir outro time após encerrar seu ciclo no Barça.
“Acho que está claro que gosto de trabalhar aqui, mas também valorizo minha independência. Tenho uma família maravilhosa e muito apoio. Isto é futebol, e tento dar o meu melhor pela equipe, mas veremos. Há tempo. Não estou pensando em ir para outro lugar, mas este será meu último trabalho e isso me deixa feliz”, disse o alemão.
A declaração ocorreu em meio às discussões sobre uma possível renovação de contrato com o clube. Flick tem vínculo atual até junho de 2027 e a vitória do presidente Joan Laporta na eleição do último final de semana aumenta as chances de continuidade do trabalho.
O trabalho do técnico alemão tem sido bem avaliado pela diretoria e pela torcida. Desde que assumiu o comando do clube em 2024, Flick liderou um processo de reconstrução esportiva e recolocou o Barcelona entre os protagonistas do futebol europeu, mesmo em meio a situação financeira delicada do clube.
Flick é o atual campeão de La Liga com o Barcelona. O alemão já foi campeão da Champions League com o Bayern de Munique e agora busca o seu segundo título, desta vez com o Barça. A equipe catalã encara o Newcastle nesta quarta-feira, 18, em confronto decisivo pelas oitavas de final. O primeiro encontro terminou em 1 a 1, portanto basta uma vitória simples no Camp Nou para a classificação.