Messi, CR7 e mais: os maiores artilheiros dos clubes europeus

Início / Futebol Europeu Messi, CR7 e mais: os maiores artilheiros dos grandes clubes europeus Confira quem são os recordistas de gols de Real Madrid, Barcelona, Liverpool, United, City, Milan, Juventus, Inter e outros gigantes do continente Por Diogo Castro e Luís Henrique Costa 14 min de leitura 22/01/2026 • 06:00

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo se cumprimentam antes do clássico entre Barcelona e Real Madrid – EFE

Publicidade

Nice x Go Ahead Eagles: onde assistir e horário pela Europa League

Real Madrid

No Real Madrid, o maior artilheiro de sua história é Cristiano Ronaldo.

O português jogou no Real durante nove anos, de 2009 a 2018, e é o clube em ue passou mais tempo na carreira. CR7 tem 450 gols em 438 jogos, uma média de 1.03 gols por partida.

Além da liderança, ele também detém outro feito: na Champions League de 2013/14, o atacante se tornou o jogador com mais gols em uma edição do torneio, com 17 gols.

Além da artilharia, Cristiano também é multicampeão pelo Real. Pelo clube da capital, o português conquistou quatro Champions League, duas LaLiga, três Supercopas da Uefa, três Mundiais de Clubes, duas Copas do Rei e duas Supercopas da Espanha.

Atlético de Madrid

Campeão do mundo pela França em 2018, Antoine Griezmann é o maior artilheiro da história do Atlético de Madrid. Em nove anos defendendo o clube, o francês marcou 208 gols em 474 jogos e lidera a artilharia. Por lá, conquistou três títulos: uma Supercopa da Uefa, uma Europa League e uma Supercopa da Espanha.

Juventus

Multicampeão pela Juventus, Alessandro Del Piero é o maior artilheiro da história do clube de Turim. Em quase vinte anos defendendo o clube, o italiano marcou 290 gols em 705 partidas e é o líder da artilharia da Juve até hoje. Na conquista da Champions League de 1997/98, Del Piero foi o artilheiro da edição, com dez gols marcados.

Milan

O maior artilheiro da história do Milan é Gunnar Nordahl. O sueco marcou 214 gols em 262 jogos e é o líder na artilharia Rossoneri. Pelo clube italiano, Nordahl foi artilheiro do campeonato italiano em cinco temporadas, sendo a de 1949/50 a mais goleadora, com 35 gols.

Inter

O maior artilheiro da história da Inter de Milão é Giuseppe Meazza, bicampeão do mundo pela Itália em 1934 e 1938. Pelos Nerazzuri, o atacante marcou 284 gols em 409 jogos e foi artilheiro do campeonato italiano em três temporadas. Sua história foi tão marcante que o lendário San Siro, casa dos rivais Milan e Inter, recebe seu nome: Estádio Giuseppe Meazza.

Manchester United

Wayne Rooney é o maior artilheiro da história do Manchester United. Pelos Red Devils, Rooney marcou 253 gols em 559 jogos, oito a mais do que Bobby, que anotou 245 em 746 partidas.

Além dos gols, Rooney foi multicampeão pelo United. Por lá, conquistou uma Champions League, cinco Premier League, uma Europa League, um Mundial de Clubes, uma FA Cup, quatro EFL Cup e quatro Supercopas da Inglaterra.

Liverpool

Um dos grandes nomes do futebol inglês entre os anos 1980 e 1990, Ian Rush é o maior artilheiro da história do Liverpool. O lendário jogador galês marcou 339 gols em 654 jogos pelo clube. Nos anos 1980, Rush marcou seu nome na era mais vitoriosa dos Reds, quando conquistou duas Champions League, cinco Premier League, três FA Cup, cinco EFL Cup e quatro Supercopas da Inglaterra.

Manchester City

Ídolo no Manchester City, Sergio Agüero é o maior artilheiro da história do clube, com 260 gols em 390 jogos. Na temporada 2014/15, o argentino marcou 26 gols na Premier League e foi o artilheiro da competição. Sua artilharia, porém, está ameaçada por uma máquina de fazer gols: Erling Haaland.

Se ficar por mais alguns anos no City, Haaland pode se tornar o maior artilheiro da história do clube. Desde que chegou no time em 2022, o norueguês já marcou 150 gols em 177 partidas, tendo uma média de 0.85 gols por jogo. Pelos Citizens, foi artilheiro em várias competições: Premier League 2022/23, com 36 gols; Premier League 2023/24, com 27 gols; e Champions League 2022/23, com 12 gols.

Arsenal

Campeão do mundo pela França em 1998 e um dos grandes nomes da história do Arsenal, Thierry Henry é o maior artilheiro do clube. Pelos Gunners, Henry marcou 228 gols em 377 jogos e venceu alguns títulos por lá, como duas Premier League e duas FA Cup. O francês também foi artilheiro em quatro edições diferentes da Premier League: 2001/02, com 24 gols; 2003/04, com 30 gols; 2004/05, com 25 gols; e 2005/06, com 27 gols.

Chelsea

Um dos poucos jogadores que não são atacantes dessa lista, Frank Lampard é o maior artilheiro da história do Chelsea. O meio-campista anotou incríveis 211 gols em 648 jogos pelos Blues, clube em que conquistou uma Champions League inédita, na temporada 2011/2012. Lampard retornou ao Stamford Bridge como treinador do clube, em duas passagens, entre 2019 até 2021 e por dois meses, em 2023.

Benfica

Com 727 gols em 715 jogos, Eusébio é o maior artilheiro da história do Benfica. Nos Encarnados, o jogador venceu 11 campeonatos nacionais e duas Taças de Campeões da Europa (atual Champions League). O Pantera Negra chegou a ser artilheiro da Copa do Mundo de 2026 e Bola de Ouro de 1965. Na final do Mundial de 1962, o jogador foi derrotado pelo eterno Santos de Pelé.

Porto

Um dos maiores nomes do Campeonato Português, Fernando Gomes é o maior artilheiro da história do Porto. Foram 355 gols em 13 temporadas usando a camisa azul e branca da equipe e seis artilharias na principal liga de Portugal. O atacante ainda venceu duas chuteiras de ouro na década de 80. O ex-jogador faleceu em novembro de 2022, aos 66 anos.

Sporting

Nascido em Angola, na época colônia portuguesa, Fernando Peyroteo é o maior artilheiro da história do Sporting e do Campeonato Português, com 331 gols em 197 jogos. Contabilizando partidas amistosas, o atacante tem 635 gols em 393 partidas, entre o fim dos anos 30 e a década de 40.

Peyroteo detém o recorde de marcar nove gols em uma única partida, contra o Leça, quando os Leões venceram por 14 a 0, em 1943.

Ajax

O maior artilheiro da história do Ajax é Piet Van Reenen, que anotou 278 gols em 240 partidas, entre 1928 e 1943. Na temporada 31-32, o atacante marcou 41 gols em 24 jogos.

Bayern de Munique

Campeão e artilheiro de Copa do Mundo, vencedor de Eurocopa e Bola de Ouro de 1970, Gerd Müller é um dos maiores nomes da história do futebol alemão. O atacante é o grande artilheiro do Bayern de Munique, com 563 gols em 605 jogos. Na equipe bávara, foram três títulos de Champions League seguidos, em 1973/1974, 1974/1975 e 1975/1976, além de quatro campeonatos alemães.

Borussia Dortmund

Clássico jogador quando se pensa em lealdade a um clube, Marco Reus é o maior artilheiro da história do Borussia Dortmund. O camisa 11, mesmo tendo uma carreira cortada por lesões, anotou 170 gols em 429 jogos durante os seus 12 anos na equipe. Em uma era de domínio do rival Bayern de Munique, Reus conseguiu conquistar com sua equipe duas Copas da Alemanha e duas Supercopas do país.

PSG