Com grandes poderes, vêm grandes responsabilidades. O provérbio consagrado pelo herói Homem-Aranha se reflete no mundo do futebol, especialmente na lista de maiores artilheiros dos gigantes da Europa.

Craques lendários cravaram seus nomes entre os recordistas. A maior parte do ranking é formada por atletas contemporâneos, como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappé, mas alguns artilheiros do passado, como Johan Cruyff, Gerd Müller e Eusébio mantêm seus postos intactos.

Assim, buscando atualizar a situação da artilharia histórica dos grandes times do Velho Continente, PLACAR elencou abaixo:

Os maiores artilheiros dos gigantes europeus

  • Barcelona: Lionel Messi
  • Real Madrid: Cristiano Ronaldo
  • Atlético de Madrid: Antoine Griezmann
  • Juventus: Alessandro Del Piero:
  • Milan: Gunnar Nordah
  • Inter de Milão: Giuseppe Meazza
  • Manchester United: Wayne Rooney
  • Liverpool: ian Rush
  • Manchester City: Sergio Aguero
  • Arsenal: Thierry Henry
  • Chelsea: Frank Lampard
  • Benfica: Eusébio
  • Porto: Fernando Gomes
  • Sporting: Fernando Peyroteo
  • Ajax: Piet Van Reenen
  • Bayern de Munique: Gerd Müller
  • Borussia Dortmund: Marco Reus
  • PSG: Kylian Mbappé

Barcelona

No Barcelona, o maior artilheiro da história é Lionel Messi. 

O argentino defendeu as cores do clube da Catalunha durante a maior parte de sua carreira, de 2005 a 2021. Leo tem 672 gols pelo time em 778 partidas. Em 2012, Messi marcou 91 gols em uma temporada, número até então não igualado.

Além dos gols, Messi também conquistou muitos títulos pelo Barcelona. Pelo clube espanhol, venceu quatro Champions League, 10 La Liga, três Supercopas da Uefa, três Mundiais de Clubes, sete Copas do Rei e sete Supercopas da Espanha. 