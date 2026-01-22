Com grandes poderes, vêm grandes responsabilidades. O provérbio consagrado pelo herói Homem-Aranha se reflete no mundo do futebol, especialmente na lista de maiores artilheiros dos gigantes da Europa.
Craques lendários cravaram seus nomes entre os recordistas. A maior parte do ranking é formada por atletas contemporâneos, como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappé, mas alguns artilheiros do passado, como Johan Cruyff, Gerd Müller e Eusébio mantêm seus postos intactos.
Assim, buscando atualizar a situação da artilharia histórica dos grandes times do Velho Continente, PLACAR elencou abaixo:
Os maiores artilheiros dos gigantes europeus
Barcelona: Lionel Messi
Real Madrid: Cristiano Ronaldo
Atlético de Madrid: Antoine Griezmann
Juventus: Alessandro Del Piero:
Milan: Gunnar Nordah
Inter de Milão: Giuseppe Meazza
Manchester United: Wayne Rooney
Liverpool: ian Rush
Manchester City: Sergio Aguero
Arsenal: Thierry Henry
Chelsea: Frank Lampard
Benfica: Eusébio
Porto: Fernando Gomes
Sporting: Fernando Peyroteo
Ajax: Piet Van Reenen
Bayern de Munique: Gerd Müller
Borussia Dortmund: Marco Reus
PSG: Kylian Mbappé
Barcelona
No Barcelona, o maior artilheiro da história é Lionel Messi.
O argentino defendeu as cores do clube da Catalunha durante a maior parte de sua carreira, de 2005 a 2021. Leo tem 672 gols pelo time em 778 partidas. Em 2012, Messi marcou 91 gols em uma temporada, número até então não igualado.
Além dos gols, Messi também conquistou muitos títulos pelo Barcelona. Pelo clube espanhol, venceu quatro Champions League, 10 La Liga, três Supercopas da Uefa, três Mundiais de Clubes, sete Copas do Rei e sete Supercopas da Espanha.
Nice x Go Ahead Eagles: onde assistir e horário pela Europa League
Lionel Messi é considerado o maior jogador da história do Barça – Ricardo Nogueira/Eurasia Sport Images/
Real Madrid
No Real Madrid, o maior artilheiro de sua história é Cristiano Ronaldo.
O português jogou no Real durante nove anos, de 2009 a 2018, e é o clube em ue passou mais tempo na carreira. CR7 tem 450 gols em 438 jogos, uma média de 1.03 gols por partida.
Além da liderança, ele também detém outro feito: na Champions League de 2013/14, o atacante se tornou o jogador com mais gols em uma edição do torneio, com 17 gols.
Além da artilharia, Cristiano também é multicampeão pelo Real. Pelo clube da capital, o português conquistou quatro Champions League, duas LaLiga, três Supercopas da Uefa, três Mundiais de Clubes, duas Copas do Rei e duas Supercopas da Espanha.
Cristiano Ronaldo conseguiu superar Raúl e Di Stéfano em gols pelo Real Madrid – Divulgação / Uefa
Atlético de Madrid
Campeão do mundo pela França em 2018, Antoine Griezmann é o maior artilheiro da história do Atlético de Madrid. Em nove anos defendendo o clube, o francês marcou 208 gols em 474 jogos e lidera a artilharia. Por lá, conquistou três títulos: uma Supercopa da Uefa, uma Europa League e uma Supercopa da Espanha.
Antoine Griezmann é o maior artilheiro da história do Atlético de Madrid – Oscar Del Pazo/AFP
Juventus
Multicampeão pela Juventus, Alessandro Del Piero é o maior artilheiro da história do clube de Turim. Em quase vinte anos defendendo o clube, o italiano marcou 290 gols em 705 partidas e é o líder da artilharia da Juve até hoje. Na conquista da Champions League de 1997/98, Del Piero foi o artilheiro da edição, com dez gols marcados.
Del Piero fez história na Juventus de Turim e defendendo as cores da Itália – Divulgação / Juventus
Milan
Gunnar Nordahl, atacante do Milan – Divulgação / Milan
O maior artilheiro da história do Milan é Gunnar Nordahl. O sueco marcou 214 gols em 262 jogos e é o líder na artilharia Rossoneri. Pelo clube italiano, Nordahl foi artilheiro do campeonato italiano em cinco temporadas, sendo a de 1949/50 a mais goleadora, com 35 gols.
Inter
Giuseppe Meazza é o maior artilheiro da Inter – Divulgação / Inter
O maior artilheiro da história da Inter de Milão é Giuseppe Meazza, bicampeão do mundo pela Itália em 1934 e 1938. Pelos Nerazzuri, o atacante marcou 284 gols em 409 jogos e foi artilheiro do campeonato italiano em três temporadas. Sua história foi tão marcante que o lendário San Siro, casa dos rivais Milan e Inter, recebe seu nome: Estádio Giuseppe Meazza.
Manchester United
Wayne Rooney é o maior artilheiro da história do Manchester United. Pelos Red Devils, Rooney marcou 253 gols em 559 jogos, oito a mais do que Bobby, que anotou 245 em 746 partidas.
Além dos gols, Rooney foi multicampeão pelo United. Por lá, conquistou uma Champions League, cinco Premier League, uma Europa League, um Mundial de Clubes, uma FA Cup, quatro EFL Cup e quatro Supercopas da Inglaterra.
Wayne Rooney é o maior artilheiro da história do Manchester United – Divulgação/Instagram
Liverpool
Ian Rush, ídolo do Liverpool – Divulgação / Liverpool
Um dos grandes nomes do futebol inglês entre os anos 1980 e 1990, Ian Rush é o maior artilheiro da história do Liverpool. O lendário jogador galês marcou 339 gols em 654 jogos pelo clube. Nos anos 1980, Rush marcou seu nome na era mais vitoriosa dos Reds, quando conquistou duas Champions League, cinco Premier League, três FA Cup, cinco EFL Cup e quatro Supercopas da Inglaterra.
Manchester City
Ídolo no Manchester City, Sergio Agüero é o maior artilheiro da história do clube, com 260 gols em 390 jogos. Na temporada 2014/15, o argentino marcou 26 gols na Premier League e foi o artilheiro da competição. Sua artilharia, porém, está ameaçada por uma máquina de fazer gols: Erling Haaland.
Se ficar por mais alguns anos no City, Haaland pode se tornar o maior artilheiro da história do clube. Desde que chegou no time em 2022, o norueguês já marcou 150 gols em 177 partidas, tendo uma média de 0.85 gols por jogo. Pelos Citizens, foi artilheiro em várias competições: Premier League 2022/23, com 36 gols; Premier League 2023/24, com 27 gols; e Champions League 2022/23, com 12 gols.
Sergio Agüero é o maior artilheiro da história do Manchester City – depositphotos.com
Arsenal
Campeão do mundo pela França em 1998 e um dos grandes nomes da história do Arsenal, Thierry Henry é o maior artilheiro do clube. Pelos Gunners, Henry marcou 228 gols em 377 jogos e venceu alguns títulos por lá, como duas Premier League e duas FA Cup. O francês também foi artilheiro em quatro edições diferentes da Premier League: 2001/02, com 24 gols; 2003/04, com 30 gols; 2004/05, com 25 gols; e 2005/06, com 27 gols.
Thierry Henry é o maior artilheiro da história do Arsenal – depositphotos.com
Chelsea
Frank Lampard como técnico do Chelsea – Divulgação / Chelsea
Um dos poucos jogadores que não são atacantes dessa lista, Frank Lampard é o maior artilheiro da história do Chelsea. O meio-campista anotou incríveis 211 gols em 648 jogos pelos Blues, clube em que conquistou uma Champions League inédita, na temporada 2011/2012. Lampard retornou ao Stamford Bridge como treinador do clube, em duas passagens, entre 2019 até 2021 e por dois meses, em 2023.
Benfica
Estátua de Eusébio, ídolo português da década de 60, no Estádio da Luz, do Benfica
Com 727 gols em 715 jogos, Eusébio é o maior artilheiro da história do Benfica. Nos Encarnados, o jogador venceu 11 campeonatos nacionais e duas Taças de Campeões da Europa (atual Champions League). O Pantera Negra chegou a ser artilheiro da Copa do Mundo de 2026 e Bola de Ouro de 1965. Na final do Mundial de 1962, o jogador foi derrotado pelo eterno Santos de Pelé.
Porto
Fernando Gomes no Porto, onde foi ídolo e campeão mundial de clubes — Porto
Um dos maiores nomes do Campeonato Português, Fernando Gomes é o maior artilheiro da história do Porto. Foram 355 gols em 13 temporadas usando a camisa azul e branca da equipe e seis artilharias na principal liga de Portugal. O atacante ainda venceu duas chuteiras de ouro na década de 80. O ex-jogador faleceu em novembro de 2022, aos 66 anos.
Sporting
Peyroteo, ídolo do Sporting
Nascido em Angola, na época colônia portuguesa, Fernando Peyroteo é o maior artilheiro da história do Sporting e do Campeonato Português, com 331 gols em 197 jogos. Contabilizando partidas amistosas, o atacante tem 635 gols em 393 partidas, entre o fim dos anos 30 e a década de 40.
Peyroteo detém o recorde de marcar nove gols em uma única partida, contra o Leça, quando os Leões venceram por 14 a 0, em 1943.
Ajax
Piet van Reenen, artilheiro do Ajax
O maior artilheiro da história do Ajax é Piet Van Reenen, que anotou 278 gols em 240 partidas, entre 1928 e 1943. Na temporada 31-32, o atacante marcou 41 gols em 24 jogos.
Bayern de Munique
Campeão e artilheiro de Copa do Mundo, vencedor de Eurocopa e Bola de Ouro de 1970, Gerd Müller é um dos maiores nomes da história do futebol alemão. O atacante é o grande artilheiro do Bayern de Munique, com 563 gols em 605 jogos. Na equipe bávara, foram três títulos de Champions League seguidos, em 1973/1974, 1974/1975 e 1975/1976, além de quatro campeonatos alemães.
Gerd Müller é o maior artilheiro da história do Bayern de Munique – Divulgação/Instagram
Borussia Dortmund
Clássico jogador quando se pensa em lealdade a um clube, Marco Reus é o maior artilheiro da história do Borussia Dortmund. O camisa 11, mesmo tendo uma carreira cortada por lesões, anotou 170 gols em 429 jogos durante os seus 12 anos na equipe. Em uma era de domínio do rival Bayern de Munique, Reus conseguiu conquistar com sua equipe duas Copas da Alemanha e duas Supercopas do país.
Marco Reus é o maior artilheiro da história do Borussia Dortmund – EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF
PSG
Zlatan Ibrahimovic? Não. Edinson Cavani? Também não. Kylian Mbappé, campeão do mundo pela França em 2018, é o maior artilheiro da história do PSG. O atacante marcou 256 gols em 308 partidas e lidera o ranking. Pelo clube da capital francesa, Mbappé já foi artilheiro em seis edições de Ligue 1, três Copas da França e uma Champions League.
Mbappé é o maior artilheiro da história do PSG – Franck Fife/AFP