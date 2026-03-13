A revista britânica FourFourTwo divulgou uma lista com os 50 maiores times de futebol de todos os tempos, somando clubes e seleções. Em primeiro lugar está a seleção brasileira de 1970, comandada por Zagallo, que conquistou a Copa do Mundo disputada no México. O torneio marcou a “última dança” de Pelé em mundiais, que brilhou ao lado de nomes como Rivellino, Gérson, Jairzinho e Tostão, além de Carlos Alberto Torres e Clodoaldo.

“Cada membro da equipe, munido de seus favoritos pessoais, nos reunimos em uma sala escura certa noite para reduzir as opções. As deliberações se estenderam noite adentro. Entre discussões, xingamentos e puxões de cabelo, uma coisa ficou clara: esta lista tinha que ser mais do que apenas uma coleção de troféu”, disse a publicação, explicando que o ranking vai além do número de troféus conquistados.

“A única maneira de criar um ranking minimamente significativo é definir os parâmetros desde o início e deixar claro por que esses critérios são importantes. Afinal, ‘melhor’ pode significar muitas coisas. O futebol também envolve fatores intangíveis: o quão legal um time é; o impacto que ele tem nas futuras gerações; sua aura”, completa em outro trecho.

Além do Brasil, o Santos, de Pelé, também aparece em destaque na décima posição, considerando o período entre 1955 e 1968. “Poucas equipes podem se gabar de ter nove títulos mundiais. E apenas uma teve o “Atleta do Século” no ataque durante o auge de sua carreira”, publicou a FourFourTwo.