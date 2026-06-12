Canadá e Bósnia e Herzegovinia se enfrentam nesta sexta-feira, 12, às 16h (de Brasília), BMO Field, em Toronto. A partida marca a estreia da seleção canadense, uma das três nações sedes da competição.

Ambos os países contam com interessantes particularidades de temas gerais. Da mesma forma, têm bons fatos curiososo envolvendo futebol. Assim, PLACAR separou quatro curiosidades sobre cada país; confira.

Canadá

Seis fusos horários

Por conta de sua extensão, o Canadá tem seis horários oficiais diferentes. Da costa oeste a costa leste, os canadenses experimentam oito horas de diferença.

País inventor do telefone

Alexander Graham Bell, nascino na Escócia, criou o telefone em Ontário, no Canadá. Foi no país que as primeiras palavras foram faladas através de sua invenção.

O Canadá tem um ouro olímpico no futebol

Muito antes das Copas do Mundo, o Canadá conquistou a medalha de ouro no futebol dos Jogos Olímpicos de 1904. O título veio com o Galt FC, clube de Ontário. O Comitê Olímpico Internacional reconhece oficialmente a conquista como ouro canadense.

O principal craque do país nasceu em um campo de refugiados

Estrela da seleção canadense, Alphonso Davies nasceu no campo de refugiados de Buduburam, em Gana. Seus pais haviam fugido da guerra civil da Libéria.

Bósnia

Presidência dividida em três membros

O país é governado por duas entidades: a Federação da Bósnia e Herzegovinia e a República Sérvia. A Federação elege um presidente bósnio e um croata, enquanto a República elege um presidente sérvio. Os líderes trabalham em igualdade e devem alcançar consenso ou maioria de dois terços para tomar decisões.

Um em cada 50 bósnios morreu na Guerra da Bósnia

No conflito que causou a desintegração da antiga Iugoslávia, a Guerra da Bósnia levou a morte de mais de 100 mil moradores da região, sendo considerado o mais sangrento na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

Melhor resultado de um clube Bósnio

O FK Zeljeznicar fez a melhor campanha de um time do país em competições europeias. O clube chegou até as semifinais da Copa da Uefa, antiga Europa League, em 1984/85.

Primeira vitória? Contra a Itália

A primeira vitória da Bósnia e Herzegovinia após se afiliar à Fifa foi, curiosamente, contra a Itália, por 2 a 1, em 1996. Trinta anos mais tarde coube a seleção liderada por Dzeko para conquistar a vaga para o Mundial contra a Azzurra.