A Bósnia manteve vivo o sonho de avançar na Copa do Mundo 2026 ao derrotar o Catar por 3 a 1 na tarde desta quarta-feira, 24, no Lumen Field, em Seattle. Em um confronto direto pela sobrevivência no Grupo B, a seleção europeia construiu a vantagem no primeiro tempo, soube sofrer quando os asiáticos ameaçaram uma reação e liquidou a fatura na etapa final, encaminhando sua vaga como uma das melhores terceiras colocadas do torneio.

Início avassalador e vantagem europeia

O jogo começou estudado, com ambas as equipes cientes de que apenas a vitória interessava, já que somavam apenas um ponto cada. A Bósnia, no entanto, demonstrou mais ímpeto ofensivo e controle do meio-campo. Aos 29 minutos, a insistência deu resultado com uma pintura: Kerim Alajbegovic fez grande jogada individual, livrou-se de dois marcadores na entrada da área e bateu firme para abrir o placar.

O gol desestabilizou o Catar, e os bósnios não perdoaram. Apenas cinco minutos depois, após cruzamento da esquerda, o veterano e ídolo Edin Dzeko finalizou em um gol contra do goleiro Mahmud Abunada.

Susto antes do intervalo

Quando o primeiro tempo parecia sob total controle europeu, o Catar encontrou forças para reagir e colocar fogo no jogo. Aos 42 minutos, Edmilson Junior ajeitou um cruzamento vindo da esquerda e Hasan Al-Haydos concluiu com precisão para diminuir a diferença. O gol incendiou a partida, e os asiáticos quase chegaram ao empate nos acréscimos, quando Pedro Miguel soltou uma bomba cruzada da direita que explodiu na trave bósnia, levando as equipes para o vestiário em clima de alta tensão.

Estrela do banco garante a vitória

Na volta para a segunda etapa, o ritmo do jogo sofreu uma leve queda. A Bósnia tentava administrar a posse de bola, enquanto o Catar buscava espaços, assustando principalmente em finalizações de fora da área com Afif. Aos 16 minutos, o técnico bósnio sacou a lenda Dzeko para a entrada de Ermin Mahmic.

A substituição provou ser o golpe de misericórdia na narrativa do jogo. Aos 32 minutos, após rebote dentro da área, Mahmic encheu o pé para marcar o terceiro gol europeu, esfriando qualquer chance de reação adversária e garantindo os três pontos.

Com o apito final, a Bósnia chegou aos quatro pontos, assegurando a terceira colocação do Grupo B — que teve a Suíça como líder após vencer o Canadá por 2 a 1 no outro jogo da chave. Agora, os bósnios aguardam o desfecho da rodada com excelentes chances matemáticas de classificação para o mata-mata, enquanto o Catar se despede da competição.