Edin Džeko fez história neste ano ao se classificar para a Copa do Mundo com a Bósnia e Herzogovina após superar a Itália na repescagem europeia. Muito além de chegar ao maior palco do futebol mundial, o atacante sabe que o caminho para chegar até lá não foi fácil. Uma verdadeira história de superação.

Em carta aberta publicada no The Players Tribune, o ídolo bósnio destinou sua mensagem às crianças de seu país, reforçando que “nada é impossível”. Durante seu texto, Džeko relembrou sua infância e o que teve de passar até realizar seu sonho de se classificar à Copa do Mundo.

Infância na guerra

“Temos sorte de sermos bósnios. Não digo isso apenas como um homem que realizou seu sonho, mas como um menino que sobreviveu à guerra e que poderia muito bem ter tido um destino diferente. Não gosto de falar sobre o Cerco de Sarajevo, mas é importante que vocês entendam como foi de verdade. Eu tinha seis anos quando tudo começou. Lembro-me de quando as primeiras sirenes tocaram e minha mãe me pegou no colo e nos escondemos atrás do armário de sapatos. Esse foi o primeiro dia. Durou quatro anos”, comentou.

Ainda na carta, Džeko detalha o fim da guerra e seus primeiros passos no futebol quando criança.

“Eu tinha quase 10 anos quando o cerco terminou. Eu não tinha planos de ser jogador de futebol. Parecia tão impossível que eu nem sequer sonhava com isso. Veja bem, tudo estava destruído. Os campos de grama que você vê ali hoje foram queimados até o chão. Eu só continuei jogando futebol porque adorava. […] Naquela época, meu pai trabalhava entregando bolos e pão, mas quando entrei para meu primeiro clube, ele aproveitava os intervalos para me levar ao treino. No caminho, ele me dizia para ser gentil e tratar todos da mesma forma, independentemente de onde viessem ou do que fizessem. Nunca me esqueci disso”, relembrou.

Início como jogador

Já adulto, o atacante conta como iniciou sua trajetória profissional no futebol.

“[…] Quando eu tinha 19 anos, outro treinador apareceu e disse que queria me levar para a República Tcheca. Eu não queria sair da Bósnia, mas ele me disse que eu teria mais chances de realizar meu sonho lá. Para ser sincero, eu nem sabia qual era o meu sonho. Eu só queria melhorar. Eu acreditava em mim mesmo. A minha maior força era a minha mente”, ressaltou Džeko.

Herói em 2014

Em 2014, a Bósnia e Herzegovina se classificou para a sua primeira Copa do Mundo. Na carta, Džeko fala sobre a emoção do dia em que garantiram a vaga no torneio.

“Vocês se lembram de 2014? A maioria de vocês provavelmente nem tinha nascido ainda. Mas quando nos classificamos para nossa primeira Copa do Mundo, foi o melhor dia de nossas vidas. Lembro-me de termos jogado a partida decisiva das eliminatórias naquele estádio antigo na Lituânia, e quando o árbitro apitou o final da partida, um grupo de bósnios começou a pular os muros para invadir o campo. Mas os muros tinham uns dois metros de altura, e eles tiveram que pular direto para o concreto. Lembro-me de me virar e vê-los todos correndo em nossa direção e pensar: ” Meu Deus, esses caras são loucos”. E então eu vi um cara correndo um pouco mais devagar que os outros. Ele estava mancando na minha direção com lágrimas nos olhos. Era meu pai”, escreveu.

Após doze anos, a mesma emoção voltou a se repetir: a classificação para a Copa do Mundo. Após o feito histórico, Džeko recorda a sua história.

“Chegar até aqui nunca foi fácil. Ainda não é, mesmo aos 40, quando as costas começam a doer na manhã seguinte e você precisa recorrer aos analgésicos novamente. Mas, sempre que meu corpo quer desistir, lembro de todas as festas que perdi, de todos os meses que passei longe da minha família, de todas as férias de verão que dediquei a torneios enquanto meus amigos estavam por aí tomando drinques na praia. Mentalmente, é muito difícil. As críticas ainda doem. Mas, quando entro em campo, ainda me sinto como uma criança, como um de vocês, com borboletas no estômago e estrelas nos olhos. E todas as vezes, volto à mesma coisa. Vale a pena”, destacou.

Copa do Mundo de 2026

A Bósnia e Herzegovina está no grupo B da Copa do Mundo ao lado do Canadá, Catar e Suíça. A estreia da seleção de Džeko será nesta sexta-feira, 12, às 16h (de Brasília), contra o Canadá, no BMO Field, em Toronto.