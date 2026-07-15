O técnico Lionel Scaloni havia pedido para que a partida desta quarta-feira, 15, no Mercedes-Benz Stadium, que terminou com vitória da Argentina sobre a Inglaterra, não virasse uma luta no contexto da Guerra das Malvinas. Não teve jeito.
Quando os jogadores celebravam com os torcedores, próximos às arquibancadas, Lo Celso apanhou a bandeira. Na mensagem, “as Malvinas são argentinas”. O jogador exibiu para o público e dividiu o pedaço de tecido com Lisandro Martinez.
Notícias no WhatsAppEntre no canal da Placar e receba as novidades do futebol em primeira mão.