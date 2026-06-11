Coreia do Sul e Tchéquia se enfrentam nesta quinta-feira, 11, às 23h (de Brasília), pela primeira rodada do grupo A da Copa do Mundo de 2026. As seleções se enfrentam no Estádio Akron, em Jalisco, no México.

Como é comum, ambos os países contam com interessantes particularidades de temas gerais. Da mesma forma, têm bons fatos curiososo envolvendo futebol. Assim, PLACAR separou quatro curiosidades sobre cada país; confira.

Coreia do Sul

Os sul-coreanos eram um ano mais velhos

Até 2023, a Coreia do Sul utilizava oficialmente um sistema tradicional em que os recém-nascidos já começavam a vida com um ano de idade.

Um em cada cinco sul-coreanos ‘se chama’ Kim

Cerca de 20% da população possui o sobrenome Kim. Somados Kim, Lee e Park, os três sobrenomes mais comuns do país representam aproximadamente metade dos sul-coreanos.

Os 48 anos sem vencer jogo de Copa

A Coreia do Sul estreou em Mundiais em 1954, mas só conquistou sua primeira vitória em 2002, quando derrotou a Polônia por 2 a 0. Naquela edição, os sul-coreanos chegaram às semifinais.

O maior da história nunca jogou em seu país



Son Heung-min deixou a Coreia do Sul aos 16 anos para integrar as categorias de base do Hamburgo, da Alemanha. Assim, jamais atuou profissionalmente em clubes sul-coreanos.

Tchéquia

Os tchecos são os maiores consumidores de cerveja do mundo

A Tchéquia lidera há décadas o ranking mundial de consumo de cerveja. Em média, cada habitante consome mais de 140 litros por ano.

O país nasceu de uma separação pacífica

Em 1º de janeiro de 1993, a Tchecoslováquia foi dividida em dois países independentes: Tchéquia e Eslováquia. O processo ficou conhecido como “Divórcio de Veludo”.

Quase um título logo após a independência

Apenas três anos depois de se tornar um país independente, a Tchéquia chegou à final da Eurocopa de 1996, perdendo para a Alemanha na decisão. Os tchecos chegaram a abrir o placar.

A Tchéquia tem um dos clássicos mais antigos da Europa

O Dérbi de Praga, disputado entre Sparta Praga e Slavia Praga, acontece desde 1896. O duelo também exala rivalidade.