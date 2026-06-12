O ex-zagueiro Brito, titular da seleção brasileira na campanha do tricampeonato mundial de 1970, morreu nesta quinta-feira, 11, aos 86 anos. A informação foi divulgada pela família nas redes sociais do ex-jogador, que estava internado desde 13 de maio em um hospital na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, para tratar uma pneumonia.

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Hércules Brito Ruas foi revelado pelo Vasco da Gama e construiu uma longa carreira no futebol brasileiro. Além do clube cruz-maltino, vestiu as camisas de Internacional, Cruzeiro, Botafogo, Corinthians, Athletico Paranaense e Flamengo.

Brito disputou duas Copas do Mundo pelo Brasil. Em 1966, esteve no elenco que atuou na Inglaterra. Quatro anos depois, no México, foi titular em todas as partidas, ao lado do parceiro Piazza, na equipe comandada por Mário Zagallo na conquista do tricampeonato mundial.

CBF lamenta morte de Brito

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) lamentou o falecimento do tricampeão.

“Brito nos deixou como um dos grandes zagueiros da história do futebol brasileiro. Sua contribuição para o tricampeonato mundial na Copa de 70 será eternamente lembrada por todos nós. Presto minha reverência a este ídolo do nosso país. Que sua raça seja uma inspiração para nossos jogadores que disputarão a Copa”, disse o presidente da CBF, Samir Xaud.

De acordo com dados da CBF, o ex-zagueiro defendeu o Brasil de entre 1964 e 1972 em 61 jogos, com 45 vitórias, 11 empates e cinco derrotas. Além do tricampeonato mundial, ganhou a Copa Roca (1971) e a Taça Independência (1972).