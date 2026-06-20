Raphinha virou uma preocupação para a seleção brasileira depois da vitória sobre a haitiana na última sexta-feira, 19, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. A partida foi válida pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo.

Em comunicado, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) confirmou que o atacante sofreu dores no músculo posterior da coxa direita. O atacante foi substituído aos 39 minutos do primeiro tempo. “O jogador iniciou o tratamento e será reavaliado”, diz o texto.

“Espero que ele não seja cortado”, aumentou o tom Rodrigo Caetano, diretor de seleções, na zona mista de entrevistas do estádio. “É fazer o tratamento e esperar pra ver o resultado dos exames.”

Antes, Vini Jr, eleito o craque da partida, já havia deixado no ar o tom de alarme. “Esperamos que não seja nada grave e ele possa ficar com a gente até o final da Copa do Mundo”, disse.

“Sabemos que é uma lesão complicada, em um local chato, mas é torcer para que ele possa se recuperar e estar aqui com o grupo”, completou Gabriel Martinelli.

Raphinha não gostou de ser perguntado pela reportagem na saída do campo sobre a sua lesão. “Como posso saber [da gravidade da lesão]? Tem que ver.”

Neste sábado, a seleção brasileira fará trabalhos no hotel em que está concentrada. No período da tarde, o grupo estará de folga. O próximo compromisso é na quarta-feira, 24, contra a Escócia, em Miami.