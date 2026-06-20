O Brasil sofreu uma baixa ainda no 1º tempo da partida contra o Haiti nesta sexta-feira, 19, no Lincoln Field Stadium, na Filadélfia. Raphinha sentiu uma lesão muscular e foi substituído.

A lesão promoveu a estreia de Rayan em Copas do Mundo. O jovem jogador, de 19 anos, entrou aos 39 minutos.

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Raphinha saiu caminhando, mas com o semblante bastante abatido. Vini Jr. e Casemiro, líderes do elenco, tentaram consolar o jogador quando esse ainda estava no gramado. O atacante do Barcelona sofreu com uma lesão muscular na coxa direita ao longo da temporada do futebol europeu e chegou a ficar 36 dias fora de combate.

A partida já estava 2 a 0 para o Brasil, com dois gols marcados por Matheus Cunha. Ainda no primeiro tempo, Vini Jr. marcou nos acréscimos.

O Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo ao lado de Haiti, Marrocos e Escócia. O próximo compromisso dos brasileiros é justamente contra os escoceses, na quarta, no Hard Rock Stadium, em Miami.