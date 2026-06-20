A pressão que pairava sobre a seleção do Brasil foi dissipada em apenas 45 minutos. Na noite desta sexta-feira, 19, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, a equipe comandada por Carlo Ancelotti superou as críticas da estreia e venceu o Haiti por 3 a 0, em partida válida pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026. Com dois gols de Matheus Cunha e um de Vinícius Júnior, todos marcados na primeira etapa, a Canarinho controlou o jogo e garantiu seus primeiros três pontos no torneio, respirando aliviada no Grupo C.
O Brasil assumiu a liderança do Grupo C da Copa do Mundo de 2026, empatado em 4 pontos com o Marrocos, com três gols de saldo contra um dos marroquinos. A Escócia tem 3 pontos, ainda com chances, e o Haiti está eliminado. Na última rodada, o Brasil enfrentará a Escócia e o Marrocos encara o Haiti. Há boas chances, portanto, de o líder do grupo ser decidido no saldo de gols (saiba quem o Brasil pega se passar em segundo).
Início avassalador e alívio imediato
Vindo de um empate frustrante contra o Marrocos e sem Neymar, o Brasil entrou em campo precisando dar uma resposta. E ela veio de forma rápida e letal. Desde o apito inicial, a equipe impôs um ritmo intenso, encurralando os haitianos em seu campo de defesa. Aos 24 minutos, a superioridade se transformou em vantagem no placar: após chute de Vinícius Júnior e defesa do goleiro Placide, Matheus Cunha mostrou oportunismo para empurrar para as redes no rebote.
O gol abriu a porteira. Aos 37 minutos, em uma rápida transição após roubada de bola no meio-campo, Vinícius Júnior serviu Matheus Cunha, que fuzilou de canhota no ângulo, ampliando o marcador. A única nota triste da primeira etapa foi a lesão de Raphinha, que precisou ser substituído por Rayan aos 40 minutos. Mesmo assim, o ímpeto não diminuiu. Já nos acréscimos, aos 47, Lucas Paquetá encontrou Vinícius Júnior livre. O camisa 7 invadiu a área e deslocou o goleiro com categoria, selando o 3 a 0 antes mesmo do intervalo.
Ritmo cadenciado e a segurança de Alisson
Com a vitória praticamente assegurada, o Brasil voltou para o segundo tempo com uma postura diferente. A equipe diminuiu a intensidade, optando por rodar a bola e administrar a vantagem. Essa queda de produção permitiu que os Granadeiros se aventurassem mais no campo de ataque, buscando o gol de honra.
Foi nesse cenário que brilhou a estrela de Alisson. O goleiro brasileiro, que havia sido mero espectador na primeira etapa, precisou trabalhar para manter a meta intacta. Aos 20 minutos, fez uma grande defesa após cabeçada de Adé em cobrança de escanteio. Mais tarde, aos 42, fechou bem o ângulo para espalmar um chute firme de Isidor e, já nos acréscimos finais, voou no canto direito para evitar o gol de Simon. No ataque, o Brasil ainda assustou com uma bola no travessão de Gabriel Martinelli, em lance que acabou invalidado por impedimento no início da jogada.