A seleção brasileira está a 25 dias de voltar a campo após a traumática eliminação na Copa do Mundo de 2026. Naquela derrota diante da Noruega, pelas oitavas de final, o treinador Carlo Ancelotti não pôde contar com Raphinha, destaque do Barcelona e autor de dois gols na vitória catalã sobre o Rayo Vallecano, nesta segunda-feira, 31.

Excelente cobrador de pênaltis, o jogador, desfalque por lesão. certamente teria sido o escolhido para arrematar a penalidade perdida por Bruno Guimarães, ainda no primeiro tempo. No entanto, também agregaria em opções pelos lados do ataque. Ou até mesmo, quem sabe, jogando por dentro, em uma função que pouco mais de um mês depois seria incumbida a ele no Barça.

De olho na Copa do Mundo de 2030, Ancelotti pode vir a contar com o capitão culé nessa função para o novo ciclo. Atualmente, a posição de centroavante é disputada por nomes como Igor Thiago, Endrick, João Pedro, Matheus Cunha entre outros.

O Brasil volta a campo no dia 25 de setembro, contra a Austrália, em amistoso marcado para Townsville, no país da Oceania. No dia 29, a seleção brasileira volta a enfrentar a seleção australiana, em Brisbane, também em território australiano.

O ‘novo’ Raphinha do Barcelona

Raphinha é, de formação, um ponta. Mais especificamente, canhoto e veloz, foi bastante utilizado pelo lado direito quando surgiu para a primeira prateleira do futebol europeu. Com o tempo, especialmente no Barça de Hansi Flick, passou a atuar como um meia-atacante de ataque ao espaço, partindo de ambos os lados ou do corredor central, não mais colado às beiradas.

Para a temporada 2026/27, porém, o técnico alemão parece enxergar uma nova função para o brasileiro. Com as saídas de Robert Lewandowski para o Chicago Fire e de Ferran Torres para o PSG, Flick escalou o camisa 11 como o atacante mais avançado e centralizado do time nas três primeiras partidas de La Liga.

Raphinha, então, foi um centroavante de mobilidade diante de Elche, Athletic Bilbao e Rayo Vallecano. Capaz de recuar para se associar com companheiros e veloz para ataques à última linha e corridas para as beiradas, é o grande destaque do time na campanha de, até o momento, 100% de aproveitamento.

Capitão da equipe, o destaque brasileiro tem tido por trás, na formação inicial, três companheiros de criação mais ofensiva, além de Pedri, Rodri e companhia no início da construção. Por dentro, como meia, o dono da posição deve ser Dani Olmo, enquanto o lado direito é de Lamine Yamal. Pela esquerda, brigam pela posição Karem Adeyemi e Antony Gordon.

Gabriel Jesus, contratado já no fim da janela de transferências, pode ser a sombra para Raphinha no plantel do Barça. Ainda é possível utilizar a dupla em parceria em campo, tendo em vista versatilidade de ambos.

Os números de Raphinha

Raphinha chegou nesta segunda, 31, ao seu gol de número 80 com a camisa do Barcelona. Em 180 jogos oficiais, já é o 29º maior artilheiro da história do clube. Ele já é o jogador com mais bolas na rede entre todos do atual elenco, com confortável vantagem para o segundo colocado, Lamine Yamal, que marcou 51 vezes.

O atual camisa 11 blaugrana, assim, já persegue recordes históricos. No ranking de maiores goleadores brasileiros, está atrás apenas de Ronaldinho Gaúcho (93 gols), Neymar (105), Evaristo de Macedo (105) e Rivaldo (130). É possível, tendo em vista a média atual e das últimas temporadas, que ao menos uma posição seja galgada no próximo um ano.

Na temporada atual, Raphinha tem cinco gols e uma assistência em três jogos. Artilheiro de La Liga, também lidera a lista de mais participações diretas em gol. Nesta edição da competição, ainda surpreende pela taxa de conversão, tendo balançado a rede em cinco dos 10 chutes que tentou.