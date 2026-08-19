De volta ao Real Madrid depois de 13 anos, José Mourinho falou sobre sua relação com Vinicius Junior e revelou uma conversa envolvendo a conturbada renovação de contrato com o brasileiro. O treinador português relembrou a denúncia de racismo de Vini Jr. contra Gianluca Prestianni, que era seu jogador no Benfica, e explicou por que defendeu o argentino na ocasião.

O episódio ocorreu em 17 de fevereiro, na vitória do Real Madrid sobre o Benfica em Lisboa, em que Prestianni tapou a boca para ofender Vini Jr., que denunciou ter sido alvo de racismo. Na ocasião, Mourinho defendeu o atleta argentino e reclamou do fato de Vinicius Jr. ter dançado na bandeira de escanteio do Estádio da Luz.

Questionado sobre sua atitude, Mourinho tentou colocar panos quentes. “A resposta é simples: Prestianni era meu jogador, e ponto. Se Prestianni é meu jogador, podiam vir 20 do outro lado que estaria com ele, não há mais o que discutir. Agora o Vini sabe de que lado estou. Outro dia, quando não marcaram um pênalti tão grande quanto o Bernabéu, eu estava no meio de campo lutando por ele”, afirmou em entrevista ao Chiringuito.

Questionado se mantém a postura de que Vinicius Junior precisa se comportar melhor, Mourinho dividiu os culpados. “As pessoas também precisam aprender a se comportar com ele, e estou falando dos árbitros. Vinicius é um jogador como os outros. Não se pode marcar um pênalti para um jogador e não para o Vinicius, proteger um jogador e não o outro. Não importa se é mais ou menos simpático, ele tem que ser visto como qualquer outro. Não o respeitam”, afirmou Mourinho.

Na sequência, Mourinho reiterou certo incômodo com as comemorações de gol do brasileiro. “Estou de acordo contigo e também toquei nesse assunto. Uma coisa é celebrar um gol com os ‘seus’ e outra é festejar diante da torcida adversária. Se pode encontrar um pouco de equilíbrio. Mas qual é o sentido de vaiar um dos melhores jogadores do mundo sem ter relação nenhuma com ele? Por exemplo, vamos jogar um amistoso em Gelsenkirchen ou em A Coruña, onde ele nunca deve ter jogado, e por que vaiam Vinicius desde o primeiro toque na bola? É preciso encontrar um compromisso, porque vê-lo jogar é um privilégio.”

Apoio à renovação de Vinicius Jr.

Na mesma entrevista, José Mourinho admitiu ter conversado com Vinicius Junior antes de sua renovação de contrato, mas negou ter sido responsável. “Obviamente falei com ele. Vinicius é apaixonado pelo Real Madrid. Eu só disse a ele: ‘Vini, para onde você quer ir? Você só esteve no Brasil e no Real Madrid, não conhece nada além disso, e você só saberá como é o Real Madrid quando for embora, e não vale a pena’. Acho que o que ele sentiu ao ver o crescimento do grupo lhe deu uma sensação importante.”

O treinador português ainda tratou Vinicius Junior, assim como Kylian Mbappé, como uma máquina.”É outra moto. Dá prazer vê-los trabalhar, temos muita qualidade.”