O Real Madrid anunciou nesta quinta-feira, 11, a volta de José Mourinho como treinador do clube. Os Merengues pagaram a multa rescisória do técnico com o Benfica e firmaram um acordo com o português até 30 de junho de 2029.

Florentino Pérez, presidente do Real, já havia anunciado que caso vencesse as eleições, Mourinho seria o treinador escolhido para o lugar de Álvaro Arbeloa, que deixou o clube ao fim desta temporada. O treinador português volta a Madri depois de 13 anos.

Mourinho no Real Madrid

O treinador português comandou a equipe espanhola entre 2010 e 2013, em uma passagem que ficou marcada pela rivalidade com o Barcelona de Pep Guardiola. No Real, Mourinho conquistou um Campeonato Espanhol (2011/12), uma Copa do Rei (2010/11) e uma Supercopa da Espanha (2012).

Anúncio do clube

“A Junta Diretiva do Real Madrid C. F., reunida hoje, quinta-feira, 11 de junho, e presidida por Florentino Pérez, decidiu nomear José Mourinho como treinador da equipe principal pelas próximas três temporadas, até 30 de junho de 2029.

José Mourinho se juntará ao Real Madrid no próximo dia 13 de julho, data em que terá início a pré-temporada”.