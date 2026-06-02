O Real Madrid está próximo de concretizar a contratação de Ibrahima Konaté, zagueiro de 27 anos do Liverpool, como seu primeiro grande reforço para a próxima temporada. Segundo o jornal Diario AS, indica que o clube espanhol acelerou as negociações com o defensor francês, que ficará livre no mercado a partir de julho de 2026, após não renovar seu contrato com os Reds.

O zagueiro francês, com 1,94 metro de altura e 95 quilos, possui características físicas que agradam ao clube. Sua disponibilidade como agente livre, após o término de seu contrato com o Liverpool, torna a operação financeiramente vantajosa para os espanhóis.

Possível retorno de José Mourinho

A contratação de Konaté ocorre em um período de mudanças significativas no Real Madrid. José Mourinho assinou um contrato de três anos para retornar como técnico do clube, com validade até junho de 2029. Seu anúncio oficial é aguardado após as eleições presidenciais, que acontecem neste domingo, 7 de junho de 2026, onde o presidente Florentino Pérez é favorito para a reeleição, enfrentando Enrique Riquelme.

Defesa Fragilizada: A Necessidade de Reforços

A defesa é uma prioridade para o Real Madrid, que enfrentou sérios problemas com lesões nas últimas duas temporadas. Éder Militão está afastado por um longo período devido a uma grave lesão, e David Alaba tem um histórico de lesões severas, incluindo uma ruptura do ligamento cruzado anterior no passado, e atualmente está lesionado. Dani Carvajal, que deixou o clube, está em recuperação de uma cirurgia no joelho e deve retornar em 2026. Ferland Mendy e Antonio Rüdiger também tiveram problemas físicos. A chegada de Konaté visa preencher essa lacuna.