O Real Madrid anunciou oficialmente nesta quarta-feira, 17, a contratação do meio-campista português Bernardo Silva. Aos 31 anos, o jogador chega ao clube merengue a custo zero, após o término de seu contrato com o Manchester City, e assinou um vínculo de duas temporadas, válido até 30 de junho de 2028.

Mourinho e a Disputa com o Barcelona

A chegada de Bernardo Silva ao Santiago Bernabéu é vista como um movimento estratégico do Real Madrid, impulsionado pela visão de José Mourinho. O técnico português, recém-chegado ao comando dos merengues, fez um pedido pessoal pela contratação de seu compatriota, que se tornou uma prioridade para o clube.

Oo Barcelona era considerado o destino mais provável para o meio-campista, com relatos de que o próprio jogador tinha uma preferência pelo clube catalão e até teria aceitado uma redução salarial para viabilizar a mudança. No entanto, as negociações com o clube catalãonão avançaram, abrindo caminho para a investida bem-sucedida dos Merengues

Sucesso de Bernardo Silva no Manchester City

Bernardo Silva encerra uma passagem vitoriosa de nove temporadas pelo Manchester City, onde se consolidou como um dos jogadores mais importantes da história recente do clube. Pelo City, o meio-campista disputou cerca de 460 jogos e marcou 76 gols.

Na Inglaterra, o português venceu 19 troféus, com seis títulos da Premier League e a inédita Liga dos Campeões conquistada na temporada 2022/23. Atualmente, o jogador está concentrado com a seleção portuguesa para a disputa da Copa do Mundo de 2026, onde buscará mais um título em sua carreira.