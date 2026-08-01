Na última quinta-feira 30, o Real Madrid anunciou a contratação do centro-avante Carlos Espí, de 21 anos e 1,94 m de altura. Natural de Tavernes de la Valldigna, ele fez categoria de base no Alzira e no Levante, onde, em 2024, participou da campanha do clube de volta à primeira divisão do Campeonato Espanhol.

Na temporada 2025–26 da La Liga, anotou 11 gols em 25 jogos, o que ajudou assegurar a ex-equipe na primeira divisão e lhe garantiu o prêmio de melhor jogador sub-23 do torneio. No total, ele fez 60 partidas pela equipe de Valencia, marcando em 20 oportunidades.

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Além da passagem de destaque no Levante, Espí também contabiliza convocações para as seleções sub-19 e sub-20 da Espanha.

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Espí x Endrick

Espí assinou com o Real Madrid pelas próximas cinco temporadas, em uma transação avaliada em 25 milhões de euros (cerca de R$ 145 milhões). Ele ocupa a posição de Gonzalo García, negociado com o Fulham.

Sendo assim, o centro-avante deve disputar a preferência no ataque com Endrick, que marcou gol em jogo amistoso contra a Fiorentina. Isso porque, a ideia do clube merengue é ter um atacante com presença de área. Espí, por exemplo, se destaca pelo jogo aéreo e pressão na saída de bola — características diferentes das do atacante brasileiro, que possui maior mobilidade.

Com isso, ambos devem ser avaliados por Mourinho durante a atual pré-temporada, para saber qual se adptará melhor ao esquema de jogo do português.

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