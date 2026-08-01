Neste sábado, 1º, Real Madrid empatou com a Fiorentina por 2 a 2, em amistoso pré-temporada em Klagenfurt, na Áustria. Na estreia da equipe de José Mourinho, o placar da partida foi inaugurado aos 12 minutos do primeiro tempo por Endrick, que retorna à equipe merengue após passar os últimos meses no Lyon, da França.

Antes da partida, o jornal espanhol Marca afirmou que o atacante brasileiro não tem o perfil desejado pelo técnico português. Inclusive, a chegada de Carlos Espí acontece para atender à exigência de Mourinho em contar com um centro-avante de força física.

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Sendo assim, a publicação espera que Endrick seja novamente negociado pelo Real Madrid, uma vez que viveria a mesma situação no fim do ano passado, quando ficou fora dos plano de Xabi Alonso. “Endrick volta a aparecer praticamente fora dos planos, agora sob o comando de um treinador que ele sequer teve tempo de convencer. É a mesma sensação vivida em dezembro de 2025, quando começou a ser desenhado seu empréstimo ao Lyon“, escreveu o Marca.

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O brasileiro ainda poderia ser aproveitado nas pontas, onde se destacou no Lyon, na última temporada. No entanto, com a chegada de Brahim Díaz e a recuperação de Rodrygo, as chance de ser aproveitado por ali também diminuem. “Endrick terá minutos nos amistosos de pré-temporada para tentar reabrir um debate que, hoje, parece encerrado”, diz o texto.

O gol de Endrick

Após boa troca de passese do Real Madrid, a bola cai pela esquerda do campo de ataque merengue e chega nos pés de Endrick, que bate cruzado, sem chance de defesa para o goleiro da Fiorentina.

Segundo o jornal Lance, até o momento, não há negociações em andamento nem contatos concretos para uma eventual saída do atacante nesta janela de transferências.

Endrick deixou o campo aplaudido, por volta dos 30 minutos do segundo tempo, para a entrada de Carlos Espí.

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