Qual a capital nacional com mais times de elite no mundo? Qual a verdadeira capital do futebol? Esses debates despertam a curiosidade em diversos apaixonados pelo esporte mais popular do planeta, seja em pesquisas banais ou durante viagens internacionais.

Porém, a distribuição dos clubes pelas capitais nacionais ajuda a explicar muito mais do que a geografia do esporte. Esse estudo também mostra a história de países centralizados, onde política, economia e população cresceram, por motivos distintos, em torno de uma única cidade, da mesma forma que ajuda a compreender contextos em que o poder foi distribuído entre diferentes polos.

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Assim, quando o assunto é essa mescla entre futebol e geopolítica, vale entender: a maior cidade nem sempre é a capital, e a capital nacional não necessariamente é a capital futebolística. Partindo disso, PLACAR levantou quais clubes dos 22 países com maior tradição futebolística estão em suas primeiras divisões (considerando a edição de 2026 ou 2026/27).

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As capitais que concentram o futebol

Um caso curioso é o de Montevidéu, que concentra praticamente todo o futebol uruguaio, com apenas três “intrusos” na atual elite. Isso ajuda a entender a formação do país, sua pequena extensão territorial e a forte centralização populacional e econômica em torno da capital.

A concentração segue no outro lado da Bacia da Prata: em Buenos Aires, que passa a impressão até de ter mais clubes na elite. A confusão é fruto da divisão entre a Cidade Autônoma de Buenos Aires, que concentra gigantes como Boca Juniors e River Plate, e a Grande Buenos Aires, composta por cidades como Avellaneda, sede da dupla Racing e Independiente.

Cairo, no Egito, porém, tem concentração maior que a própria Buenos Aires. Em razão de seu clima desértico em grande parte do território, a população do país se concentra ao longo do vale do Nilo, onde também está a capital e boa parte dos clubes egípcios.

Já Londres, que é vista como uma das capitais futebolísticas, fica um pouco atrás, com seis clubes na Premier League 2026/27. Além de equipes localizadas em municípios vizinhos, a cidade também divide protagonismo com cidades mais ao norte, como Liverpool, Manchester, Sunderland e Newcastle.

As capitais vazias

Se algumas capitais monopolizam o futebol, outras acabaram com menos representantes. Berlim, Roma e Paris, grandes centros políticos, econômicos e culturais, são alguns exemplos.

A explicação passa pela própria formação dessas nações (em especial Itália e Alemanha, unificadas mais tardiamente), que desenvolveram fortes identidades regionais antes de consolidarem suas principais tradições futebolísticas. Com isso, é possível entender o protagonismo de cidades como Munique, Dortmund, Hamburgo, Milão, Turim, Marselha e Lyon.

Algo parecido ocorre na Turquia. Embora Ancara tenha sido escolhida como capital da República em 1923, Istambul seguiu sendo a principal cidade, onde também cresceram Galatasaray, Fenerbahçe e Beşiktaş, os três maiores clubes do país.

O Brasil passou por algo parecido, com a inauguração de Brasília, em 1960. Quando a nova capital nasceu, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador e Recife já tinham desenvolvimento econômico e clubes populares. Mais de seis décadas depois, o Distrito Federal não tem representantes na Série A do Campeonato Brasileiro.

A situação se repete em Camberra, planejada no início do século XX para encerrar a disputa entre Sydney e Melbourne pela capital australiana. A atual A-League masculina, por exemplo, não conta com nenhum clube da capital.

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As capitais com mais clubes na elite

Montevidéu, Uruguai — 13 clubes: Albion, Boston River, Central Español, Cerro, Danubio, Defensor Sporting, Liverpool, Montevideo City Torque, Montevideo Wanderers, Nacional, Peñarol, Progreso e Racing.

Cairo, Egito — 10 clubes: Al Ahly, Zamalek, Pyramids, ZED, ENPPI, Ceramica Cleopatra, Bank El Ahly, Modern Sport, Tala’ea El Gaish e Al Mokawloon Al Arab

Buenos Aires, Argentina — 9 clubes: Boca Juniors, River Plate, San Lorenzo, Huracán, Vélez Sarsfield, Argentinos Juniors, Barracas Central, Deportivo Riestra e Platense

Assunção, Paraguai — 8 clubes: Cerro Porteño, Guaraní, Libertad, Nacional, Olimpia, Recoleta, Rubio Ñu e Sportivo Trinidense

Londres, Inglaterra — 6 clubes: Arsenal, Chelsea, Tottenham Hotspur, Fulham, Crystal Palace e Brentford

Santiago, Chile — 5 clubes: Colo-Colo, Universidad de Chile, Universidad Católica, Palestino e Audax Italiano

Bogotá, Colômbia — 4 clubes: Millonarios, Independiente Santa Fe, Fortaleza e Internacional de Bogotá

Cidade do México, México — 4 clubes: América, Cruz Azul, Pumas UNAM e Atlante

Madri, Espanha — 3 clubes: Real Madrid, Atlético de Madrid e Rayo Vallecano

Lisboa, Portugal — 3 clubes: Benfica, Sporting e Casa Pia

Tóquio, Japão — 3 clubes: FC Tokyo, Tokyo Verdy e Machida Zelvia

Roma, Itália — 2 clubes: Roma e Lazio

Rabat, Marrocos — 2 clubes: AS FAR e FUS Rabat

Bruxelas, Bélgica — 2 clubes: Anderlecht e Union Saint-Gilloise

Paris, França — 2 clubes: Paris Saint-Germain e Paris FC

Berlim, Alemanha — 1 clube: Union Berlin

Ancara, Turquia — 1 clube: Gençlerbirligi

Amsterdã, Países Baixos — 1 clube: Ajax

Seul, Coreia do Sul — 1 clube: FC Seoul

Washington, Estados Unidos — 1 clube: D.C. United

Camberra, Austrália — 0 clubes

Brasília, Brasil — 0 clubes