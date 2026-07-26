Atualmente, o ponta marfinense Yan Diomandé tem 19 anos e um valor de transferência na casa dos 90 milhões de euros — o equivalente a R$ 522.345.420, na cotação atual. Ainda assim, o jogador do RB Leipzig entrou na mira de Real Madrid, Manchester City e Paris Saint-Germain.

Interesse à parte, o jovem ainda possui contrato com o clube alemão até 2030. No entanto, após se destacar na Copa do Mundo de 2026 uma possível renovação parece cada vez mais difícil.

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No Mundial da América do Norte, Diomandé foi titular em quatro partidas, eleito o melhor em campo na estreia contra o Equador e registrou uma assistência na vitória sobre Curaçao.

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Nascido em Abidjã, ele saiu de casa ainda criança para treinar na renomada academia de futebol da Costa do Marfim, Inter Foot Sud Comoé. Segundo texto escrito por ele mesmo para a The Players’ Tribune, era comparado pelos adultos ao brasileiro Roberto Carlos, devido aos chutes fortes — mesmo ainda vestindo sandálias de borracha, ao invés de chuteiras.

Da Costa do Marfim, foi para os EUA treinar na DME Academy, instituição educacional e de treinamento multiesportivo da Flórida. Mais preparado, tentou a sorte no Chelsea, Rangers, Olympiacos e Crystal Palace, clubes pelos quais foi rejeitado.

Desacreditado, voltou a Costa do Marfim, momento em que recebeu proporta do Leganés, da segunda divisão espanhola. Semanas após estrear pelo clube, recebeu a notícia de que a irmã de 15 anos havia morrido após ingerir bebida adulterada. A partir disso, transformou a vontade de desistir em honrar a memória da ente querida.

Com isso, chegou à Bundesliga, onde, na última temporada, marcou 13 gols e realizou 10 assistências em 36 jogos.

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