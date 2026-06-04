Em um amistoso internacional disputado nesta quinta-feira, 4, no Stade de la Beaujoire, em Nantes, a seleção da Costa do Marfim surpreendeu ao vencer a França por 2 a 1.

O destaque da partida foi o lateral-direito Guéla Doué (irmão de Desiré Doué, destaque do PSG e da França), que marcou um dos gols para os marfinenses, contribuindo para a virada, e protagonizou uma comemoração peculiar ao chutar a bandeirinha de escanteio nas cores francesas.

O jogo serviu como preparação para a Copa do Mundo de 2026 para ambas as seleções. A atuação de Guéla Doué, de 23 anos, foi crucial para o resultado, não apenas pelo gol, mas pela energia demonstrada em campo.

Conexão Familiar e Escolha de Seleção

Guéla Doué atua pelo Strasbourg, na França, mas optou por representar a Costa do Marfim, país de seu pai. Seu irmão mais novo, Désiré Doué, de 21 anos, é considerado uma das promessas do futebol francês, sendo destaque tanto do Paris Saint-Germain quanto Les Bleus.

Ambos são esperados para participar do Mundial na América do Norte, mas por nações diferentes, repetindo o caso dos irmãos Boateng, que atuaram por Gana e Alemanha nas Copas de 2010 e 2014.

Diásporas na Copa

A Copa do Mundo 2026 acompanha o fenômeno da globalização do futebol, com um número recorde de jogadores nascidos em países diferentes dos que representam. A maior parte são os chamados filhos da diáspora, ou seja, elegeram defender o país de origem de seus antepassados.

Nesta edição, 289 jogadores vão representar uma seleção diferente do país em que nasceram. Ex-colônia francesa, Costa do Marfim terá oito atletas nascidos na França (Yahia Fofana, Evan Ndicka, Guéla Doué, Seko Fofana, Nicolas Pépé, Evann Guessand, Élye Wahi, Ange-Yoan Bonny), além de Alban Lafont, que nasceu em Burquina Faso.

Como foi a partida

A França abriu o placar com Rayan Cherki. No entanto, a Costa do Marfim buscou a virada no segundo tempo. Guéla Doué marcou o gol de empate após aproveitar uma falha defensiva e tocar na saída do goleiro francês. O gol da vitória marfinense foi anotado por Amad Diallo, do Manchester United, selando o placar de 2 a 1 para a seleção africana.

Todos os grupos da Copa do Mundo 2026:

GRUPO A

México

África do Sul

Coreia do Sul

República Tcheca

GRUPO B

Canadá

]Bósnia e Herzegovina

Catar

Suíça

GRUPO C

Brasil

Marrocos

Haiti

Escócia

GRUPO D

Estados Unidos

Paraguai

Austrália

Turquia

GRUPO E

Alemanha

Curaçao

Costa do Marfim

Equador

GRUPO F

Holanda

Japão

Suécia

Tunísia

GRUPO G

Bélgica

Egito

Irã

Nova Zelândia

GRUPO H

Espanha

Cabo Verde

Arábia Saudita

Uruguai

GRUPO I

França

Senegal

Bolívia ou Iraque

Noruega

GRUPO J

Argentina

Argélia

Áustria

Jordânia

GRUPO K

Portugal

Congo

Uzbequistão

Colômbia

GRUPO L