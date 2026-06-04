Em um amistoso internacional disputado nesta quinta-feira, 4, no Stade de la Beaujoire, em Nantes, a seleção da Costa do Marfim surpreendeu ao vencer a França por 2 a 1.

O destaque da partida foi o lateral-direito Guéla Doué (irmão de Desiré Doué, destaque do PSG e da França), que marcou um dos gols para os marfinenses, contribuindo para a virada, e protagonizou uma comemoração peculiar ao chutar a bandeirinha de escanteio nas cores francesas.

O jogo serviu como preparação para a Copa do Mundo de 2026 para ambas as seleções. A atuação de Guéla Doué, de 23 anos, foi crucial para o resultado, não apenas pelo gol, mas pela energia demonstrada em campo.

Conexão Familiar e Escolha de Seleção

Guéla Doué atua pelo Strasbourg, na França, mas optou por representar a Costa do Marfim, país de seu pai. Seu irmão mais novo, Désiré Doué, de 21 anos, é considerado uma das promessas do futebol francês, sendo destaque tanto do Paris Saint-Germain quanto Les Bleus.

Ambos são esperados para participar do Mundial na América do Norte, mas por nações diferentes, repetindo o caso dos irmãos Boateng, que atuaram por Gana e Alemanha nas Copas de 2010 e 2014.

Diásporas na Copa

Copa do Mundo 2026 acompanha o fenômeno da globalização do futebol, com um número recorde de jogadores nascidos em países diferentes dos que representam. A maior parte são os chamados filhos da diáspora, ou seja, elegeram defender o país de origem de seus antepassados.

Nesta edição, 289 jogadores vão representar uma seleção diferente do país em que nasceram. Ex-colônia francesa, Costa do Marfim terá oito atletas nascidos na França (Yahia Fofana, Evan Ndicka, Guéla Doué, Seko Fofana, Nicolas Pépé, Evann Guessand, Élye Wahi, Ange-Yoan Bonny), além de Alban Lafont, que nasceu em Burquina Faso.

Como foi a partida

A França abriu o placar com Rayan Cherki. No entanto, a Costa do Marfim buscou a virada no segundo tempo. Guéla Doué marcou o gol de empate após aproveitar uma falha defensiva e tocar na saída do goleiro francês. O gol da vitória marfinense foi anotado por Amad Diallo, do Manchester United, selando o placar de 2 a 1 para a seleção africana.

Todos os grupos da Copa do Mundo 2026:

GRUPO A

  • México
  • África do Sul
  • Coreia do Sul
  • República Tcheca

GRUPO B

  • Canadá
  • ]Bósnia e Herzegovina
  • Catar
  • Suíça

GRUPO C

  • Brasil
  • Marrocos
  • Haiti
  • Escócia

GRUPO D

  • Estados Unidos
  • Paraguai
  • Austrália
  • Turquia

GRUPO E

  • Alemanha
  • Curaçao
  • Costa do Marfim
  • Equador

GRUPO F

  • Holanda
  • Japão
  • Suécia
  • Tunísia

GRUPO G

  • Bélgica
  • Egito
  • Irã
  • Nova Zelândia

GRUPO H

  • Espanha
  • Cabo Verde
  • Arábia Saudita
  • Uruguai

GRUPO I

  • França
  • Senegal
  • Bolívia ou Iraque
  • Noruega

GRUPO J

  • Argentina
  • Argélia
  • Áustria
  • Jordânia

GRUPO K

  • Portugal
  • Congo
  • Uzbequistão
  • Colômbia

GRUPO L

  • Inglaterra
  • Croácia
  • Gana
  • Panamá