A seleção da Espanha empatou em 1 a 1 com o Iraque em um amistoso de preparação para a Copa do Mundo de 2026. A partida, realizada nesta quinta-feira, 4, no Estádio Riazor, em La Coruña, marcou o penúltimo teste da Fúria, uma das candidatas ao título, antes do Mundial.

O placar foi aberto por Ferran Torres para a Espanha aos 15 minutos do primeiro tempo. No entanto, o Iraque conseguiu o empate aos 26 minutos da mesma etapa, com um belíssimo gol do lateral Merchas Doski, jogador do Viktoria Plzen, da Tchéquia.

Durante a primeira metade do confronto, a Espanha demonstrou controle das ações, mantendo 72% da posse de bola, mas a qualidade do jogo diminuiu no segundo tempo com diversas substituições.

Desfalques e o Desempenho da Fúria

A equipe espanhola entrou em campo desfalcada de dez de seus principais jogadores convocados, incluindo nomes como Lamine Yamal, Nico Williams, Víctor Muñoz, Zubimendi, Raya, Fabián Ruiz, Cucurella, Rodri, Pedri e Oyarzabal, alguns poupados e outros em recuperação de lesão.

O goleiro espanhol Joan García, do Barcelona, foi titular na ausência de Unai Simón, e foi surpreendido pelo golaço de Doski.

Sob o comando do técnico Luis de la Fuente, a Espanha utilizou o amistoso como um teste para jogadores e táticas, visando os ajustes finais antes da Copa do Mundo.

O Iraque, liderado por Graham Arnold, também aproveitou a oportunidade para medir forças contra uma das seleções favoritas ao título mundial. A Espanha tem mais um amistoso agendado contra o Peru, no México, antes do início do torneio.